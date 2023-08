Institut de beauté : neuf astuces marketing pour aborder la rentrée

Gardez votre site Internet à jour

Cette astuce marketing devrait être un réflexe banal pour un institut de beauté. Votre site Internet est souvent votre premier contact avec un nouveau client. Et nous savons tous à quel point une première impression est importante, surtout pour un spa ou un institut de beauté. C’est donc le moment de vous pencher sur votre site et de repérer ses points faibles.

Montrez des images haute résolution de votre établissement, de votre équipe et de clients satisfaits (sous réserve qu’ils vous en aient donné l’autorisation). Tout comme sur les réseaux sociaux, il est important de montrer pourquoi vos clients devraient visiter votre institut. Assurez-vous que l’information soit accessible partout sur votre site, en particulier votre carte de soin, vos tarifs et toutes les promotions que vous proposez.

Passez à la réservation en ligne

Réfléchissez-y : la plupart de vos clients travaillent pendant vos heures d’ouvertures. C’est donc quand votre institut de beauté est fermé qu’ils peuvent prendre un rendez-vous. Avec la multiplication des systèmes de réservations en ligne, vous n’avez plus d’excuses !

Mais pour bien choisir votre futur partenaire dans ce domaine, n’oubliez pas que les clients doivent pouvoir réserver directement sur votre site, via les fiches publiées sur les annuaires en lignes ou vos pages sur les réseaux sociaux.

Publiez des posts et partagez vos images

Si vous ne le faites pas déjà, vous devriez vous y mettre. Les réseaux sociaux permettent à un institut de promouvoir à peu de frais leurs établissements. Conseil : plutôt que de dire à vos futurs clients pourquoi ils devraient venir chez vous, montrez-leur !

Prenez des photos de vos installations. S’ils sont d’accord, présentez vos clients avant et après votre prestation. Surtout, si vous avez effectué une discrète, mais efficace, mise en beauté après le soin. Utilisez Facebook, Instagram, Pinterest pour l’aspect visuel et Twitter pour les promotions rapides. Et souvenez-vous : une photo vaut mille mots !

Dernier point : les réseaux sociaux permettent aussi de communiquer sur vos offres promotionnelles. Vous pourrez ainsi toucher une large audience en peu de temps.

Inscrivez-vous à des annuaires en ligne

Nous sommes en 2023 et les gros annuaires papier ont disparu. Aujourd’hui, les clients vont chercher les commerces locaux sur Internet. Si vous n’y êtes pas, ils ne risquent pas de vous trouver. Nombre d’annuaires en ligne sont gratuits, dénichez-les.

Lancez un blog autour de votre activité

Non, les blogs ne sont pas (encore) dépassés. Ils restent encore le meilleur moyen de faire part de votre expertise dans le domaine. C’est aussi un bon média pour parler de produits (surtout ceux que vous vendez) et d’établir un contact privilégié avec vos clients. Parfois, l’opération se révèle même amusante.

Concluez des partenariats

À la tête de votre établissement, vous vous sentez souvent très seule. Pourtant, ce n’est pas le cas. Croyez-le ou non, d’autres commerces à proximité connaissent les mêmes problèmes que vous. Et leur activité compléterait parfaitement vos prestations. C’est le cas des salons de coiffure, des salles de sport et des magasins bio, voire des bars à ongles, si vous ne proposez pas de manucures.

Il suffit de vous rapprocher d’eux et d’imaginer des promotions croisées. Cela va de l’échange de cartes de visite à des prestations communes sophistiquées. Parfois, il suffit simplement de demander…

Proposez des offres attractives

Accueillir des nouveaux clients avec une offre spéciale de bienvenue reste le meilleur moyen de les attirer et de les retenir. Essayez des offres simples. Exemple : un avoir de 10 euros sur le premier soin effectué au spa. Tout ce qu’il vous faut, c’est trouver des petits «plus» qui vont attirer des prospects encore indécis.

Certains jours, l’activité se ralentit. Pourquoi ne pas offrir un prix spécial pour ces jours-là. Pour monter votre offre en épingle, jouez la carte de l’urgence. Proposez cette promotion durant vos heures creuses. Puis, diffusez-la partout sur Internet et sur votre propre fichier.

Créez des offres packagées



Vous ne pouvez pas réinventer la roue en permanence. Certains mois, vous n’avez rien de neuf à proposer, qu’il s’agisse de soins ou de produits. Ce n’est pas grave : vous pouvez faire avec ce que vous avez. Créez, par exemple, des associations inattendues : un soin avec un produit à emporter.

Ou encore : un gommage corps avec un beurre corporel à utiliser à domicile, un soin visage avec un masque en cellulose, pour prolonger l’effet quelques jours plus tard. Avec un peu d’imagination, si vous connaissez bien vos clients, vous construirez des offres irrésistibles.

Offrez des échantillons à vos clients



Cette astuce marketing est vieille comme le monde. Elle a fait le succès de marques cosmétique comme Ingrid Millet. Normal, offrir des échantillons profite à tous vos clients : tout le monde aime recevoir un cadeau, même si c’est un échantillon gratuit.

Mais l’opération est aussi bonne pour vous, car avant de commander massivement un produit, vous pouvez le tester. Si vos clients l’apprécient et vous le disent, vous pouvez garnir vos étagères. Cet acte si généreux en apparence vous permet finalement de mieux gérer vos stocks et vos finances.

