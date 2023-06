Institut de beauté : dix idées marketing qui ne vous ruineront pas !

Contrairement aux idées reçues, pas besoin d’un gros budget pour faire du marketing dans un institut de beauté. Parfois, il suffit même d’un peu de réflexion pour atteindre votre but. Commençons donc par les moyens gratuits de promouvoir votre établissement.

#1 – Faites votre promotion 24h/24 gratuitement

On n’y pense pas assez. Enregistrez un message promotionnel l’attractif sur votre messagerie vocale. Et changez-le souvent.

#2 – Ajoutez une offre au bas de votre ticket de caisse

Il y a de fortes chances que votre partenaire logiciel fournisse la prestation. Contactez-le. La plupart des grandes plateformes fournissent ce service, il suffit de le paramétrer.

#3 – Soignez votre présence en ligne

Peaufinez votre fiche entreprise Google.. Elle est facile à mettre en place. Pensez à l’optimiser avec vos prestations, les horaires d’ouvertures et des visuels de votre institut de beauté.

#4 – Ne négligez pas vos vitrines

Vous donnez sur la rue et vous avez une grande vitrine ? Pensez à ce qu’il en couterait si vous deviez louer un panneau d’affichage de la même taille… La vitrine est la première vision de votre institut de beauté qu’aura un passant qui ne vous connaît pas.

L’astuce marketing est donc simplissime : utilisez cet espace pour présenter votre marque et votre concept. Et changez de disposition régulièrement. Non seulement vous suivrez la saisonnalité de votre activité, mais vous éviterez aussi que votre installation ne prenne la poussière, ce qui serait contreproductif.

#5 – Mettez vos clients à contribution

Saviez-vous que 88% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu’à une recommandation personnelle ?* C’est donc le moment de prendre votre courage à deux mains et de demander à deux de vos fidèles clients de laisser un commentaire en ligne sur votre institut de beauté. Votre seul risque ? Qu’ils vous disent non.

#6 – Lancez votre étude marketing gratuite

Vous ne savez pas comment faire ? Pourtant, vous avez un gros avantage sur un institut de sondage : les rapports que vous entretenez avec votre clientèle. Choisissez de 5 à 10 clients fidèles et demandez-leur ce qu’ils aiment dans votre établissement, comment vous pourriez améliorer leur expérience client et quels nouveaux services ils aimeraient adopter. N’oubliez pas de les récompenser de leur collaboration avec une petite attention : un mini-soin ou un produit.

#7- Créez votre blog

C’est aujourd’hui à la portée de toutes les bourses : créez votre propre blog, avec de petites astuces, des conseils et un aperçu des tendances. Attention, le ton doit rester professionnel mais chaleureux. Créez un planning pour publier régulièrement. Deux fois par semaine est un bon rythme.

#8 – Associez votre marque partenaire

Vous organisez une animation, une opération portes ouvertes dans votre institut de beauté ? N’hésitez pas à mobiliser votre marque partenaire à vos opérations de marketing. Demandez-lui des échantillons, des testeurs et des produits à faire gagner. Dans certains cas, elle pourra même vous envoyer une animatrice qui pourra effectuer des démonstrations et de mini-soins.

#9 – Diffusez votre newsletter

Le marketing par email a encore de beaux jours devant lui. À vous de le rendre attractif, avec des mises à jour régulières, des offres spéciales, des astuces et des conseils. Collectez les adresses mail de vos clients et contactez les régulièrement. De toute façon, la construction de votre fichier clients devrait être une priorité absolue !

Si vous lancez une newsletter mensuelle, les coûts seront minimes. La majorité des routeurs, comme Mailchimp ou Sendinblue, proposent des versions gratuites si votre fichier compte moins de 2 000 destinataires.

#10 – Entretenez vos réseaux sociaux

Dans ce domaine comme dans les autres, restez professionnelle. Les partages de «lolcats» et autres vidéos drôles, gardez-les pour votre page personnelle. Pour votre établissement, il faudra faire preuve d’expertise et de conseils très pros, rédigés en tenant compte des besoins de vote clientèle, d’où l’intérêt de réaliser une étude marketing !

Comme vous le voyez, il y a de nombreuses façons d’organiser son marketing dans un institut de beauté sans se ruiner. Mais ne sous-estimez pas le temps qu’il vous faudra y consacrer. C’est la seule chose que vous ne pourrez économiser…

(*) Source : Lockhart Meyer, Londres.