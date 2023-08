Expérience spa : pourquoi la fin d’un parcours client est importante

Un grand nombre de spas urbains font l’impasse sur la salle de repos, alors que l’expérience spa n’est pas terminée… Ils «lâchent» le client détendu directement vers la sortie. Pourtant, ne vous y trompez pas : le conseil de la praticienne – «prenez votre temps pour vous relever et vous habiller» – et son retour deux minutes plus tard dans la cabine pour tout ranger sera plutôt mal vécu par le client.

Ce dernier aura l’impression – à juste titre – d’être poussé vers la porte et cela risque de modifier son impression générale sur son expérience dans votre spa. Créez plutôt un havre de paix. Parfois, le meilleur moment d’un soin, c’est la demi-heure qui le suit : une cliente est tranquillement installée dans la salle de repos et redécouvre le charme de la solitude et d’une pause dans son univers stressant.

Expérience spa : savoir terminer un soin en beauté

C’est le moment ou jamais de savourer une infusion originale. Un beau paysage peut mettre votre cliente dans l’état d’esprit idéal pour apprécier pleinement le soin qu’elle vient de recevoir. D’où l’avantage des spas en étage sur ceux qui se trouvent en sous- sols. Mais un décorateur peut aussi faire des merveilles et transformer un banal parking de béton en une merveille de jardin zen, où s’entremêlent bambous, verre givré et blocs de pierre.

Bien sûr, une jolie salle de repos fera s’attarder les clients, mais moins qu’on ne le pense. C’est surtout le moment, pour eux, de déguster une tisane ou un fruit frais et de reprendre pied dans la réalité. Votre vraie signature sera celle-ci, la façon dont vous terminez le soin.

