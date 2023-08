Créer un spa : votre concept à l’épreuve du marché

Depuis l’apparition des premiers spas en France, au début des années 2000, nous avons assisté à quelques mémorables désillusions de propriétaires de spas urbains qui, malgré le soutien d’une presse dithyrambique, se sont retrouvés ruinés faute d’avoir suffisamment bien cerné les besoins de leur marché…

D’autres établissements ont cru voir, dans la vogue du bien-être, une chance pour se diversifier, mais avec un résultat paradoxal. C’est le cas, par exemple, des thalassothérapies dont certaines, confrontées à la concurrence locale des spas urbains et des spas d’hôtel, ont dû repenser leur stratégie pour rentabiliser l’ensemble de leurs activités.

Même cas de figure dans les thermes qui ont lancé de coûteuses reconversions vers des infrastructures de bien-être. Ils ont alors découvert un nouveau métier, qui leur assure une clientèle différente, plus jeune et plus solvable que celle des cures remboursées par la Sécurité sociale, mais qu’il leur faut attirer, séduire et fidéliser, jour après jour…

Ne perdez jamais de vue les besoins de vos clients

Notre objectif, ici, n’est pas de peindre un tableau sombre et décourageant du marché des spas, mais plutôt de souligner l’importance d’une analyse approfondie et rigoureuse du marché avant de créer un spa. Car l’une des erreurs courantes dans la création de ce type d’établissement est la focalisation sur l’offre plutôt que sur la demande.

Or, si l’offre peut créer un certain niveau de demande, c’est principalement la demande qui devrait guider l’offre. En d’autres termes, votre offre de services et de produits doit répondre aux besoins, aux désirs et aux attentes de vos clients potentiels. Ignorer ou négliger ces besoins peut conduire à des investissements mal dirigés et à des efforts qui ne rapportent pas les résultats escomptés.

Une autre erreur commune est la duplication d’un même concept sans une approche marketing adéquate. Ce modèle d’affaires, souvent proposé par des consultants ou des fournisseurs, consiste à reproduire un concept de spa existant, généralement axé sur la vente d’équipements lourds, et à l’adapter légèrement à la culture locale.

Bien que cela puisse sembler attrayant au premier abord, en réalité, cette approche manque souvent de profondeur et de sensibilité à l’environnement local et aux besoins spécifiques des clients. En outre, elle peut aboutir à un marché saturé de spas similaires, ce qui rend difficile la différenciation et la compétition.

Prenons l’exemple d’un spa urbain qui a ouvert ses portes avec une offre de services largement axée sur les soins haut de gamme et coûteux. Malgré l’enthousiasme initial et une large couverture médiatique, le spa a eu du mal à attirer une clientèle régulière, car la majorité des résidents locaux cherchaient des services plus abordables et personnalisés.

De même, une thalassothérapie qui a investi massivement dans une transformation en un luxueux spa de bien-être a découvert que ses clients réguliers préféraient l’offre originale et étaient réticents à payer des prix plus élevés pour des services qu’ils ne valorisaient pas autant. Ces exemples illustrent l’importance de comprendre et de répondre aux besoins du marché pour réussir dans l’industrie du spa.

Créer un concept de spa unique et adaptable

Au cœur de toute entreprise réussie se trouve une compréhension profonde de ses clients. Créer un spa, cela signifie comprendre, non seulement les besoins actuels de vos clients potentiels, mais aussi anticiper leurs désirs futurs. Cela implique une connaissance approfondie des tendances du marché, des habitudes de consommation, des préférences des clients et des facteurs qui influencent leur décision de choisir un spa plutôt qu’un autre.

Car toutes les clientèles ne sont pas les mêmes… Les millennials peuvent valoriser l’innovation et les expériences uniques, tandis que les baby-boomers peuvent préférer des offres traditionnelles et de haute qualité. La stratégie de ciblage doit tenir compte de ces différences et être conçue pour attirer le type de clientèle que vous souhaitez attirer.

L’une des clés pour se démarquer sur ce marché est de créer un spa unique, qui répond aux besoins du marché. Cela peut impliquer l’intégration de soins originaux, la création d’un environnement particulier ou la mise en œuvre d’une philosophie de bien-être qui vous est propre. L’objectif est de créer une identité de marque forte qui distingue votre spa des autres.

Créer un spa en restant toujours dans la course

Ayez toutefois en tête que le marché du spa est en constante évolution. Les tendances changent, les préférences des clients évoluent et les technologies se développent. Par conséquent, l’adaptabilité est un facteur-clé dans la création d’un spa. Un concept doit être suffisamment flexible pour s’adapter aux changements du marché et répondre aux nouveaux besoins et désirs des clients.

Un exemple ? L’utilisation des tendances locales et culturelles peut être un excellent moyen de se différencier. Un spa peut incorporer des soins traditionnels locaux, des ingrédients naturels provenant de la région ou des éléments culturels dans son design et ses services. Cette démarche permet de créer une expérience unique pour les clients, tout en renforçant le lien entre le spa et la communauté locale.

On pense tout de suite au spa Caudalie, situé dans une région viticole de la France, qui propose des soins à base de vin, tels que des enveloppements au vin rouge ou des gommages au marc de raisin, dans son menu, avec de nombreuses déclinaisons intégrant des produits locaux, comme des huiles essentielles fabriquées à partir de plantes de la région. Et vous, quel sera le concept qui vous rendra unique ?

