Construire un hammam : comment choisir vos matériaux ?

Marbre traditionnel ou grès cérame ? Le choix des matériaux est essentiel quand on veut construire un hammam. Il faut mûrement réfléchir à cette décision en tenant compte de votre budget, de vos préférences esthétiques, mais aussi de l’importance d’opter pour des matériaux qui vont durer dans le temps et répondre à vos besoins pratiques.

Alors que la décoration semble souvent être le premier détail qui vient à l’esprit, imaginez plutôt le matériau parfait, qui résisterait à la fois à l’humidité et aux températures élevées. Pour autant, il ne s’agit pas de négliger l’esthétique, car les deux sont liés…

Si vous vous laissez tenter par un hammam marocain traditionnel, par exemple, vous imaginez sans doute des carreaux de zellige, avec leurs mosaïques éblouissantes, colorées et authentiques, orchestrant une symphonie visuelle à la fois captivante et apaisante. Seulement voilà : le zellige est considéré comme un matériau de moyenne à haute gamme en raison de sa complexité de fabrication et de pose.

En effet, il est fabriqué à partir de carreaux de terre cuite émaillés, qui sont ensuite découpés en petites pièces et assemblés en motifs complexes. Le coût peut donc varier en fonction de leur qualité, la complexité du design et le coût de la main-d’œuvre pour la pose…

Ajoutez à cela que l’achat de zellige authentique, importé du Maroc, peut coûter plus cher que des versions similaires produites en masse. Cela dit, bien que le zellige puisse être un choix plus coûteux que d’autres types de carrelage, beaucoup de gens estiment que la beauté et l’originalité de ce matériau justifient son coût.

Carrelage et mosaïque : un choix artistique

Partir de la décoration n’est donc pas un choix anodin sur le plan financier. Le carrelage et la mosaïque offrent une grande liberté artistique, permettant de personnaliser le hammam selon les goûts individuels. Les motifs peuvent varier du simple carreau unicolore à des mosaïques complexes incorporant diverses couleurs et formes.

Ainsi, dans certains hammams de Turquie, on peut trouver des mosaïques ornées de motifs floraux ou géométriques. Toutefois, ces options artistiques peuvent faire grimper le budget, surtout si l’on opte pour des motifs personnalisés ou des matériaux de haute qualité.

La voûte du hammam : une construction délicate

La voûte est l’une des parties les plus délicates à carreler quand on souhaite construire un hammam. Sa forme courbe présente des défis uniques, nécessitant des compétences spécialisées pour assurer une installation correcte. Certaines personnes choisissent d’appliquer des mosaïques uniquement sur la voûte pour créer un point focal visuel.

Le sol du hammam : une question de sécurité

Le sol du hammam doit être construit avec soin pour garantir la sécurité. L’utilisation de matériaux anti-dérapants est essentielle pour prévenir les glissades dans l’environnement humide. En plus des carreaux traditionnels, d’autres options comme les galets ou le béton ciré peuvent être envisagées. Le tadelakt, un plâtre marocain résistant à l’eau, est aussi une option populaire pour le revêtement des sols de hammam.

La valeur d’un matériau dépend donc de plusieurs facteurs, y compris sa durabilité, son esthétique et la difficulté de son installation. Ainsi, dans un même hammam, on peut envisager une combinaison de plusieurs matériaux différents. Par exemple, du marbre pour les sol et les bancs, des carreaux traditionnels de faïence pour les murs.

Construire un hammam : le choix des matériaux

Les matériaux traditionnels

Parmi les matériaux traditionnels, on trouve le marbre, la pierre naturelle et les carreaux de zellige. Le marbre, en particulier, est utilisé depuis des siècles pour sa durabilité et son apparence luxueuse. Les hammams historiques de la Turquie et de l’Iran présentent souvent des intérieurs en marbre.

Les matériaux modernes

Les matériaux modernes comme le grès cérame, le verre, le béton ciré et le tadelakt sont aussi des choix populaires pour les hammams contemporains. Le grès cérame, par exemple, est résistant, facile à entretenir, et disponible dans une large gamme de couleurs et de motifs.

Les matériaux économiques

Si vous avez un budget limité, les carreaux de céramique et de porcelaine sont des options abordables. Ces matériaux sont, non seulement économiques, mais aussi résistants à l’humidité, ce qui les rend parfaits pour un hammam.

Les matériaux de milieu de gamme

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, le travertin et le grès cérame de haute qualité sont de bons choix. Ces matériaux offrent une esthétique naturelle et résistent assez bien à l’humidité et à la chaleur d’un hammam.

Les matériaux haut de gamme

Pour une expérience de hammam véritablement luxueuse, le marbre, le granit et la mosaïque de verre sont des options haut de gamme. Ces matériaux ont, non seulement une apparence opulente, mais ils sont aussi extrêmement durables.

Les matériaux sur mesure

Si vous cherchez quelque chose de véritablement unique, vous pouvez opter pour des matériaux sur mesure. Par exemple, vous pourriez commander une mosaïque personnalisée qui correspond à vos goûts spécifiques. Toutefois, ces options nécessitent un budget plus élevé et plus de temps pour l’installation.