Les TPE n’ont pas une bonne image des organisations patronales

Il est rare que l’on pose cette question aux petits patrons. La dernière enquête de ce type remonte à… 2015. Et pourtant, ses résultats sont riches d’enseignements. Ainsi, plus de la moitié des TPE (54%) ont une mauvaise image des organisations patronales, voire une très mauvaise image pour 18% d’entre elles, si l’on en croit cette étude de l’Ifop menée pour Fiducial, et que dévoile le journal Les Echos.

Parmi les organisations patronales interprofessionnelles, le Medef est la plus connue, seulement ignorée par 5% des petits patrons. Toutefois, si 41% des dirigeants interrogés en ont une bonne image, 54% en ont une mauvaise et seuls 31% estiment que le Medef défend bien les petites entreprises.

De leur côté, la CPME et l’U2P, les deux autres grandes organisations patronales font un tout petit mieux, avec des taux de satisfaction compris entre 44 et 47%. L’enquête a été réalisée auprès de 1001 dirigeants d’entreprises de 0 à 19 salariés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 50 000 euros.

L’Union des entreprises de proximité (U2P), résultat de la fusion en 2016 de l’UPA (artisans) et l’UNAPL (professions libérales), souffrirait néanmoins d’un déficit de notoriété «maximal», étant inconnue de 38% des petits patrons, soulignent Les Echos, même si «les avis positifs l’emportent sur les avis négatifs».

En ce qui concerne la CPME, bien qu’elle ait aussi un déficit de notoriété, celui-ci reste deux fois moindre (17% d’ignorance), et la confédération bénéficie de la meilleure image avec 49% d’appréciation positive, soit 15 points de plus que les avis négatifs.

Les syndicats de branche plébiscités

Autre enseignement : les syndicats de branche sortent gagnants de cette étude. En effet, 54% des TPE en ont une bonne image et 56% estiment qu’ils défendent bien les intérêts des petites entreprises. À l’inverse, seulement 36% en ont une mauvaise image et 12% ne connaissent pas l’organisation dont ils dépendent.

Pour Romain Bendavid, directeur expertise work experience à l’Ifop, ce résultat est dû à une «prime à la proximité de l’environnement», alors que les syndicats patronaux nationaux sont jugés de manière plus sévère : 57% des dirigeants interrogés déclarent qu’ils comprennent mal les enjeux et contraintes des TPE.

Cette enquête mettrait finalement en lumière l’importante marge de développement pour les organisations professionnelles nationales, en conclut l’Ifop, qui considère que le défi pour ces entités est de renforcer leur proximité avec les TPE. Et donc, de répondre plus efficacement à leurs attentes.