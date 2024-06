Les Français plus que jamais attachés à leurs commerces de proximité

On pensait que le phénomène était lié au Covid. Erreur ! Il ne faiblit pas. Au contraire. Les Français manifestent toujours un regain d’intérêt pour leurs commerces de proximité, si l’on en croit les résultats de cette étude d’American Express, réalisée par Statista et qui analyse leurs habitudes d’achat dans les trente villes les plus peuplées de France.

«Entre mise en valeur du savoir-faire français et participation active à la vie de nos quartiers, les petits commerces sont plus que jamais essentiels à notre pays», relève Sophie Mahussier, vice-présidente et directrice générale du réseau de commerçants d’American Express France, en conclusion de l’étude.

Cette année, les Français sont ainsi 74% à fréquenter régulièrement les boulangeries et les pâtisseries, un chiffre en hausse de 9 points par rapport à 2023. «Ils sont d’ailleurs près de 41% à s’y rendre tous les jours ou tous les deux jours», souligne l’étude. Viennent ensuite les pharmacies, qui attirent 67% de Français (en hausse de 12 points par rapport à 2023), et les restaurants, avec plus d’un consommateur sur deux (+7 points).

En pleine vogue végane, les bouchers se hissent même à la quatrième place du classement, avec 46% de Français qui s’y rendent régulièrement (+7 points), devant les coiffeurs (5e), pour 43% de Français (+6 points), qui «déclarent les fréquenter régulièrement», et les boutiques de prêt-à-porter (6e), pour quatre consommateurs sur dix, en hausse de 3 points par rapport à l’an dernier.

Poissonnerie, épiceries fines et librairies

Côté spécialités, l’étude d’American Express nous apprend que les Parisiens se montrent très attachés à leurs restaurants. Ils sont ainsi 34% à déclarer y aller au moins une fois par semaine, voire, pour 17%, deux à trois fois par semaine (contre 9% des Français interrogés), selon l’étude.

À Nice, ce sont plutôt les bars/cafés et les primeurs qui ont la cote auprès des habitants, puisque environ 40% d’entre eux y effectuent régulièrement des achats. Dans le sud-ouest, si, l’an dernier, les cavistes avaient conquis les Bordelais, ce sont aujourd’hui les poissonniers qui tirent leur épingle du jeu en 2024 : neuf habitants sur dix se disent satisfaits du nombre de poissonneries qu’ils peuvent trouver à proximité de chez eux, contre 83% des personnes interrogées.

À Lyon, les épiceries fines sont davantage plébiscitées – 45% des sondés, contre 37% de l’ensemble des Français interrogés -, tandis qu’à Aix-en Provence, on préfère bouquiner et donc fréquenter les librairies : «près de 4 Aixois sur 10 y font régulièrement des achats contre 31% des Français interrogés», précise l’étude.

L’étude s’appuie sur l’analyse de plus de 83 000 commerces de proximité et sur une enquête en ligne auprès de 4 803 Français dans les 30 villes les plus peuplées de France, réalisée du 25 avril au 22 mai 2024, selon la méthode des quotas.