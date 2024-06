Cessions de fonds de commerce : la coiffure et l’esthétique marquent le pas

«En 2023, le marché reprend son souffle», note Altares, qui vient de publier ses derniers chiffres sur les ventes et les cessions d’entreprises. Après une sortie de pandémie plutôt dynamique, la tendance est partout à la baisse. La coiffure et l’esthétique n’y font pas exception. Certes, les transactions se maintiennent toujours à un niveau élevé dans la coiffure, qui reste dans le top 5 des activités où les échanges sont les plus nombreux. Mais son activité «marque le pas» l’an dernier, «après deux années de fortes hausses», relève Altares.

En 2021, les ventes de fonds de commerce ont bondi de 13%, puis de 18% l’année suivante, avant de reculer de 14% en 2023. L’an dernier, 1 105 salons de coiffure ont changé de mains pour un prix moyen de 70 522, ce qui représente une baisse de 2,6%. Une simple parenthèse? Possible, car 307 fonds ont fait l’objet d’une transaction au premier trimestre 2024, soit une hausse de 4,8% par rapport à la même période de l’an passé, mais pour un prix moyen toujours en baisse, à 68 379 euros (-3,1%).

Quant aux instituts de beauté, avec 456 cessions en 2023, ils se sont moins vendus (-1,5%) par rapport à 2022. On notera toutefois que, contrairement à la coiffure, le prix moyen est en nette hausse, à 76 739 euros (+22,3%). Cette année, néanmoins, le scénario n’est plus le même : le démarrage reste timide au premier trimestre, avec 109 transactions, soit une baisse de 14,2% des cessions, mais avec un prix moyen toujours en hausse (+7,5%), à 81 887 euros.