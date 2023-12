Sept maquillages de fête pour changer d’année

#1 – La touche disco

Une finition métallique donne tout de suite une touche festive. Un moyen simple consiste à appliquer une ombre scintillante ou chromée au centre de la paupière ou sur l’arcade sourcilière. De quoi «glamouriser» un look en moins d’une minute !

Vous n’aurez que l’embarras du choix, puisque les palettes de Noël comprennent généralement des tons neutres, mats, associés à des nuances chromées. Il suffit d’utiliser d’abord la teinte mate, puis de prélever un peu de fard chromé et de le tapoter au doigt sur la paupière.

#2 – Séduction minimaliste

Rien de tel qu’une bouche rouge et sophistiquée sur un teint parfait et un des paupières subtilement teintées. Cela vous semble un peu simpliste ? Cela ne l’est pas vraiment, car il faut disposer d’un pinceau précis pour redessiner les contours des lèvres. Si le reste du visage sacrifie au style nude, la bouche à elle seule réclame beaucoup de virtuosité.

#3 – Des yeux bordeaux

C’est la période du vin chaud : pourquoi ne pas s’en inspirer pour le maquillage des yeux ? Commencez par appliquer un mascara bordeaux, comme ceux proposés par Charlotte Tilbury, Lancôme ou Dior, à appliquer seul ou en superposition au bout des cils sur un mascara noir, pour un effet ombré.

Sur les paupières, choisissez une teinte irisée, avant d’utiliser un eye-liner bordeaux, soit en ligne fine, soit plus appuyé, si vous voulez créer un effet plus spectaculaire. Et selon l’effet recherché, assortissez ce regard bordeaux à des lèvres nude et glossy, ou à un rouge couleur rubis.

#4 – Un regard sixties

Il suffit de vous inspirer des icônes des années 1960 et, particulièrement, de Twiggy ! L’œil est discrètement fardé de taupe et les cils sont épais et recouverts de plusieurs couches de mascara. Le tout sur un teint rude et lisse, éclairé uniquement par la rondeur de l’œil écarquillé, avec une touche de taupe sur la paupière supérieure et sous les cils inférieurs.

Pour obtenir l’effet «grumeau», immortalisé par Twiggy, superposez plusieurs couches de mascara ou utilisez les «cils en flacon» distribués par Wimperwelle, qui produiront l’effet duveteux recherché.

#5 – Des yeux de saison

Pour traduire en make-up les couleurs de la saison, il vous suffit de marier une bouche rouge intense – façon vampire – pour mettre en valeur le teint et un eye-liner givré, afin de faire ressortir les yeux. À combiner avec une peau souple et radieuse : plutôt qu’un fond de teint, utilisez une crème solaire que vous appliquerez avec une éponge humide.

#6 – Inspiration sirène

Déjà présent toute l’année sur TikTok, l’œil de sirène, chatoyant et irisé, recueille toujours les faveurs des beautystas. Mais pour le Réveillon, vous pouvez monter d’un cran en le combinant avec un smokey.

Préparez les paupières avec une base, puis dessinez une ligne d’eye-liner noir en gel au ras des cils. Appliquez ensuite un fard gris fumé sur toute la paupière (et par dessus le liner), puis appliquer une couleur plus sombre dans le pli et estompez. Recouvrez le tout avec une ombre à paillette scintillante et terminez avec la pose de mascara.

#7 – Des lèvres prune

Que faut-il pour faire la fête ? Des lèvres brillantes et colorées dont la couleur ne s’estompe pas après le premier verre de champagne ! Pour cette soirée exceptionnelle, vous pouvez vous rabattre sur une encre à lèvres liquide et sans transfert, comme celle de Haus Labs, en couleur Burgundy Shine, une teinte bordeaux profonde et riche, à l’épreuve des fêtes et des baisers.

Pour l’utiliser correctement, secouez l’encre à lèvres pendant dix secondes, avant d’en appliquer une couche sur les lèvres sèches. Ne les touchez pas (et ne les frottez pas !) pendant 30 secondes pour laisser la couleur prendre. N’oubliez pas d’utiliser un démaquillant à base d’huile après la fête.

LIRE AUSSI : L’institut Pantone met à l’honneur la couleur pêche pour 2024