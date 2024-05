Sauna japonais : « On agit à la fois sur la détoxification et le stress »

Profession bien-être : Qu’est-ce que le Sauna Dôme ?

Stéphane Tournier : Le Sauna Dôme, c’est un sauna infrarouge long et en pierres minérales. Il fait donc aussi appel à la lithothérapie, puisqu’on a des pierres de jade, de germanium et de tourmaline qui sont à l’intérieur. Le principe, c’est une chaleur sèche qui va être émise par des infrarouges longs. Les infrarouges longs sont un des prismes du soleil, qui diffuse aussi de la lumière blanche et des UV.

On les a découverts très tardivement, dans les années 60. C’est une chaleur bienfaitrice pour le corps et aussi très pénétrante au niveau des tissus, puisqu’on a une pénétration qui est entre 2 et 4 cm au niveau du corps, ce qui va permettre de réactiver le système circulatoire, booster le métabolisme et avoir une action musculaire.

À qui vous adressez-vous ?

On s’adresse aux centres esthétiques et de bien-être, voire aux naturopathes, qui cherchent à développer leur activité, soit sur la partie minceur, soit sur du bien-être, comme le massage et le soin du corps. L’appareil peut être aussi bien utilisé en complément d’autres technologies ou de soins manuels en minceur.

On va avoir des effets au niveau de la détoxification, puisque l’infrarouge long va simuler le corps, notamment les glandes surrénales. Il permet d’avoir une détoxification quatre fois plus élevée que dans un sauna traditionnel.

Cette détoxification va aussi permettre d’avoir des effets en termes de qualité de peau, d’aide à la perte de centimètres et de poids. Souvent, les esthéticiennes couplent cette technologie avec d’autres soins manuels, tels que des drainage, des soins palper-rouler ou des soins de technologie minceur.

Quels sont les résultats ?

Les résultats dépendent des personnes et des objectifs. On peut dire qu’au bout de cinq séances, on voit une amélioration de la qualité de peau et, après une dizaine de séances, on voit une amélioration en termes de perte de centimètres.

Et sur la minceur ?

C’est difficile sur la minceur d’avoir un cas qui soit général, mais oui, on a une action de détoxification profonde du corps et c’est une des bases pour pouvoir avoir une minceur qui soit durable, en faisant mieux fonctionner les différents organes notamment le foie, qui va être détoxifié par l’effet des infrarouges longs.

Pourquoi recommandez-vous une approche globale ?

On a aujourd’hui pris conscience que, pour avoir des résultats, notamment sur la partie minceur, il faut pouvoir agir sur la globalité. Cela passe du conseil alimentaire à l’action physique. Je peux citer l’électrostimulation, qui a fait son entrée dans beaucoup de centres esthétiques. On va venir stimuler les muscles pour avoir une action finalement sportive, même si elle reste passive. Certains centres esthétiques s’équipent même de vélo infrarouge pour pouvoir justement faire rentrer le sport dans leurs prestations.

De la même façon, sur des technologies telles que le sauna dôme, on va avoir une action qui sera globale au niveau du corps, afin d’agir à la fois sur la détoxification mais aussi le stress, parce qu’on se rend compte qu’il joue un rôle très important sur le corps, le bien-être et la minceur.

En particulier, le Sauna Dôme a une action sur le cortisol, qui est une hormone du stress. Quand celle-ci est trop importante dans le corps, les graisses sont stockées. Il y a donc bien un lien direct entre stress et minceur dans la prise de poids.

Propos recueillis par Georges Margossian.

LIRE AUSSI : Le sauna à infrarouges : ses effets bénéfiques sur le corps