Le sauna à infrarouges : ses effets bénéfiques sur le corps

Les ondes infrarouges, invisibles à l’œil humain, s’étendent au-delà du rouge dans le spectre lumineux. Il en existe trois types : proches, moyens et lointains, qui ont chacun des propriétés et des effets spécifiques sur le corps. Les saunas qui font appel à cette technologie exploitent principalement les rayons infrarouges lointains, qui pénètrent dans le corps et génèrent de la chaleur de manière similaire au soleil, mais sans les effets néfastes des rayons ultraviolets.

Ces rayons ont ainsi la capacité de pénétrer profondément dans les tissus du corps, produisant une chaleur qui peut stimuler la circulation sanguine, apaiser les douleurs musculaires et articulaires, et favoriser la détoxification. Certains modèles peuvent aussi utiliser les infrarouges moyens pour cibler spécifiquement les tissus plus superficiels du corps.

Comment fonctionne un sauna à infrarouges ?



Les saunas à infrarouges fonctionnent en réchauffant directement le corps, provoquant une sudation plus importante. Cette chaleur profonde stimule divers mécanismes physiologiques. D’abord, elle augmente la circulation sanguine, favorisant une meilleure oxygénation des tissus et un transport plus efficace des nutriments. Elle peut aussi aider à éliminer les déchets métaboliques et les toxines du corps.

Ensuite, la chaleur générée par les infrarouges stimule la transpiration, processus essentiel pour réguler la température corporelle mais aussi pour l’élimination de certaines toxines. Elle apaise les muscles et les articulations, contribuant ainsi à soulager certaines douleurs.

La chaleur enveloppante et apaisante du sauna à infrarouges peut aussi, en favorisant la production de collagène, améliorer l’élasticité et la santé de la peau. Selon des recherches récentes, l’exposition à la chaleur infrarouge simulerait même les effets d’un exercice physique, en augmentant le rythme cardiaque et la circulation sanguine.

Cette méthode de chauffage offre donc plusieurs avantages par rapport aux saunas traditionnels, notamment une transpiration plus intense à des températures plus basses, ce qui est plus confortable pour de nombreuses personnes, car elle exerce moins de pression sur le système cardiovasculaire.

Particularités du sauna japonais

La particularité du sauna japonais – un sauna individuel – réside plutôt dans son design et sa méthode d’application. Au lieu de ressembler à une petite pièce où vous vous asseyez, comme dans un sauna traditionnel, le sauna japonais – ou «sauna dôme» selon les appellations -, ressemble à un tunnel recouvrant le corps du patient, ne laissant que la tête dépasser à l’extérieur.

Cette conception particulière permet une concentration plus directe et plus efficace des rayons infrarouges, favorisant une sudation plus importante, et donc une élimination plus rapide des déchets métaboliques et des métaux lourds.