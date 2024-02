Saint-Valentin : gérer l’affluence sans compromettre la qualité des soins

Tous les praticiens désirent procurer à leurs clients un moment de relaxation intense et de paix. Après tout, c’est leur métier ! Mais dans la pratique, comment faire pour apporter paix et sérénité lorsque les rendez-vous s’enchaînent, s’annulent voire se superposent ?

Pratiquer en pleine conscience est l’une des solutions largement adoptée par les spas outre-Atlantique. Qu’est-ce que c’est ? Tout simplement, la capacité de ralentir son agitation intérieure et de se concentrer sur le moment présent. Bref, c’est l’opposé du multi-tâche. Pendant la pleine conscience, nous fermons notre esprit à tous nos problèmes et nous nous concentrons sur notre action au moment présent.

La méditation de la poignée de porte

Le psychologue américain Steven Hickman a mis au point «la méditation de la poignée de porte», qui convient parfaitement au praticien. Le principe : utiliser le moment où il pose sa main sur la poignée de la porte de la cabine, un contact qui doit résonner en vous comme une cloche de méditation.

Il s’agit alors de vous arrêter et de remarquer l’effet du contact de la poignée, la sensation de votre corps, y compris celles de la plante des pieds. Et pas la peine de rester de longues minutes immobile, comme un logiciel qui bogue : trois secondes suffisent pour alléger votre charge mentale et émotionnelle.

Vous le savez déjà : vos meilleures séances de soins, vous les pratiquez lorsque vous vous concentrez sur votre client et que vous vous immergez dans le soin que vous lui proposez. C’est à ce moment que votre expertise, vos connaissances et votre toucher se confondent en parfaite harmonie.

Les recherches actuelles sur la pratique de la pleine conscience indiquent de nombreux avantages potentiels pour la santé et le bien-être, notamment sur la réduction du stress. Une méta-analyse de 17 études, parue l’an dernier dans la revue Personality and Individual Differences et portant sur 10 102 personnes, a établi un lien entre la pratique de la pleine conscience et le flux énergétique.

Améliorer l’expérience client

En partant de ce postulat, Scott Glassman, directeur du master de psychologie positive appliquée au Philadelphia Collège de médecine ostéopathique et auteur du livre «A Happier You», estime que trouver un moyen de se recentrer avant un soin ne peut qu’améliorer l’expérience, à la fois pour votre client et pour vous-même.

Le simple fait de prendre un moment pour contrôler votre respiration et vous concentrer mentalement peut impacter positivement la qualité de votre soin. Scott Glassman va plus loin en proposant d’ajouter à ce bref instant de «recentrage» une pensée d’affirmation du style : «je suis pleinement présent avec auto-compassion en ce moment».

Le psychologue insiste aussi sur le fait que multiplier ces moment dans la journée – quelques minutes au plus – permet au praticien de mieux gérer son temps et son énergie. Mais au-delà de l’expérience client, il faut aussi penser à vous. Souvenez-vous qu’une coupe vide ne peut rien verser… Ces quelques instants que vous vous accorderez au cours de la journée, ces quelques minutes que vous grappillerez, vous permettront d’être encore plus professionnel. Et d’affronter l’esprit léger cette semaine de la Saint-Valentin.

