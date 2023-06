Rentabilité d’un institut de beauté : maîtrisez vos coûts variables

Pas de rentabilité d’un institut de beauté sans maîtrise des coûts… Une évidence ? Pas sûr. Voyons d’abord ce qu’est… un coût variable. En fait, il s’agit de toutes les dépenses qui fluctuent en fonction de l’activité de votre salon. Ainsi, plus vous réalisez de soins, plus ces coûts augmentent.

Ces derniers comprennent notamment les consommables, les produits utilisés pour chaque soin, les frais de linge, le stock de produits vendus à vos clients, la rémunération de votre personnel, vos dépenses de formation et vos frais de marketing.

Ces coûts variables sont omniprésents. Ils sont partout : dans chaque flacon de crème, chaque soin que vous réalisez, chaque minute de travail de votre personnel… C’est pourquoi leur maîtrise est si importante : chaque économie réalisée, même minime, sur ces postes de dépenses peut avoir un impact significatif sur votre rentabilité.

Maîtrisez les dépenses en consommables

Prenons d’abord les consommables et les produits utilisés par soin. Assurez-vous que vous ne consommez pas plus de produits ou de matériaux que nécessaire, en utilisant de manière plus mesurée les produits destinés à vos soins. Bref, vous devez trouver le juste équilibre entre fournir un service de qualité à vos clients et éviter le gaspillage inutile de ressources précieuses.

Un simple ajustement, une réduction de quelques millilitres de produit par soin, peut générer d’importantes économies à la fin de l’année. Vous pouvez aussi chercher à négocier les prix avec vos fournisseurs ou à trouver des alternatives moins coûteuses sans compromettre la qualité.

Par ailleurs, il vous faudra trancher entre l’achat et l’entretien en interne du linge nécessaire à vos prestations (peignoir, draps, serviettes, etc), l’entretien externalisé par une société spécialisée, ou encore le choix du tout jetable.

Dans le premier cas, cela implique d’acheter le linge et une machine à laver professionnelle, avec des frais de lessive et d’énergie (eau et électricité) supplémentaires, ainsi que des frais de personnels pour trier, plier et ranger le linge.

Quant à la solution externalisée, elle ne se rentabilise qu’avec un taux d’occupation de cabine très élevée. Reste le tout jetable, qui semble la meilleure option. Il existe aujourd’hui des articles 100% biodégradables et compostables.

Optimisez votre stock de produits vendus

L’objectif, ici, est de gérer au mieux votre inventaire pour éviter d’avoir des produits qui restent sur les étagères trop longtemps. Suggestion : vous pourriez mettre en place un système de rotation des stocks, pour veiller à vendre en premier les produits les plus anciens. Autre piste : l’utilisation d’un logiciel de gestion des stocks pour avoir une meilleure visibilité sur votre inventaire et anticiper les commandes.

N’oubliez pas non plus la rémunération du personnel, qui pourrait être liée à leur performance, avec un système de commission sur les ventes de produits ou les soins réalisés, ni la formation, un investissement indispensable pour maintenir la qualité de vos services.

Enfin, avez-vous pensé à vos frais de marketing ? Le but, comme toujours, est d’obtenir le meilleur retour sur investissement, afin de ne pas peser inutilement sur la rentabilité de l’institut de beauté. Vous pourriez privilégier les actions de marketing digital, moins coûteuses et plus ciblées que les campagnes traditionnelles. Autres possibilités : utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre institut ou mettre en place un programme de fidélité.

Augmentez la rentabilité de votre institut

Comment tout cela se traduit-il en termes de rentabilité ? C’est simple : chaque euro économisé sur vos coûts variables est un euro de plus qui s’ajoute à votre bénéfice net (après impôts). C’est pourquoi il est si important de garder un œil attentif sur ces dépenses. Mais attention, il ne s’agit pas simplement de couper dans les coûts. La qualité de vos services et l’expérience de vos clients ne doivent pas être sacrifiées sur l’autel des économies !

En revanche, une gestion avisée peut vous permettre de réaliser des économies sans affecter la qualité de votre offre. Par exemple, le fait de privilégier une crème de soin de qualité mais moins coûteuse ou d’optimiser l’utilisation de vos ressources humaines, en fonction des heures de pointe de votre institut peut avoir un impact positif sur votre rentabilité sans compromettre l’expérience de vos clients.

Bref, contrôler les coûts variables est un levier incontournable pour améliorer la rentabilité de votre institut de beauté. Et bien souvent, pour obtenir des résultats, il suffit de garder un œil attentif sur les petites dépenses du quotidien, d’être rigoureux dans les décisions qui engagent l’institut sur plusieurs mois et toujours prêt à faire mieux…