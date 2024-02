Ongles : une course relais pas comme les autres le 4 mars

N’en déplaise aux journalistes du Figaro, le métier de «nail artist» constitue une discipline esthétique à part entière, technique et artistique à la fois, qui réclame de la dextérité, de la rigueur et du talent. Vingt équipes de quatre nail artists vont ainsi s’affronter à Paris, le 4 mars prochain, dans une épreuve inédite en France.

Au cours de cette compétition, quatre techniciennes se relayeront sur un modèle, sans pouvoir reprendre le travail fait avant elles. Un défi technique où elles devront être rapides, techniques, créatives et tenir la pression. Car dans ce challenge d’un nouveau genre, tout compte : la maîtrise de l’extension, l’efficacité du limage, la finesse de la construction, la créativité du nail art et même… savoir tirer parti des petites erreurs de ses co-équipières !

L’épreuve se déroulera sur la scène de My Beauty Profs, à Paris, en présence d’un public attentif et sous la surveillance d’un juge attribué à chaque table. Inutile d’ajouter qu’il s’agit de bien gérer son temps. S’il n’y a pas de chrono individuel, il faut passer le bâton de relais dès que sa partie est terminée et quitter la table : chaque minute compte !

Le résultat sera évalué par un jury de six juges internationaux, dans les mêmes conditions que celles de la compétition Nailympion France, à savoir : à l’aveugle, les juges placés derrière un rideau ne voyant que la main terminée, sans voir ni le modèle ni les candidates.

Delphine Derhé Spoor, ambassadrice du nail art

À l’origine de l’initiative, Delphine Derhé Spoor, ambassadrice nail art, s’est très vite spécialisée dans le stylisme ongulaire, après l’obtention de son diplôme d’esthétique, puis une expérience en tant que spa manager au sein de grands groupes. En 2014, elle crée un studio consacré à l’ongle, tout en créant des formations pour cette spécialité en plein développement.

En effet, la prothésie ongulaire et le nail art sont sous les feux de la rampe. Les Français qui s’étonnent de la multiplication des nail bars n’ont sans doute pas pris la mesure de la dimension artistique de la discipline. Un peu partout dans le monde s’organisent des compétitions internationales.

Delphine participe ainsi aux Nailympions, la compétition internationale la plus en vue, obéissant à un règlement draconien. Repérée par l’équipe nationale d’Espagne, elle remporte à partir de 2017 le titre de double championne structure gel et résine, puis obtient trois médailles d’argent en structure stiletto, conception amande russe et nail art.

Forte de ces succès, elle monte la première équipe de France et rafle ainsi huit médailles, deux en or, trois en argent et quatre en bronze. En 2019, elle s’associe au salon Beauty Profs à Marseille et importe la compétition Inja Nailympions en France. Trois ans plus tard, lors de la troisième édition, l’épreuve a réuni plus de 130 compétitrices sous les caméras de TF1.

Le Design Square Team Relay devrait obtenir un succès identique, elle en est persuadée. «C’est une épreuve fun, technique et artistique à la fois. un excellent entraînement avant le Nailympion d’octobre à Marseille», précise-t-elle.

Design square Team Relay, lundi 4 mars 2024, My Beauty Profs à Paris, Docks de Paris Hall Pullman, 50, avenue du Président Wilson, 93300 Aubervilliers.