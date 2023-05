Manucure japonaise : comment réaliser le massage des mains ?

Le massage des mains accompagne souvent le protocole d’une manucure japonaise. Il ajoute à cette méthode, axée sur le beauté naturelle des ongles, une expérience relaxante, à base d’huiles essentielles et de techniques de pression.

Ce soin repose sur les principes de l’acupression et du shiatsu, une technique de massage japonaise qui vise à rétablir l’équilibre énergétique du corps en stimulant des points spécifiques. Le massage des mains fait partie intégrante de la manucure japonaise, une approche holistique du soin des mains et des ongles qui a été développée au Japon depuis des siècles.

En quoi ça consiste ?

Ce massage des mains consiste en une série de mouvements et de pressions sur les mains et les avant-bras, en mettant l’accent sur des points d’acupression spécifiques, qui sont censés être liés à différents organes et fonctions du corps. En y appliquant une pression, on peut stimuler la circulation sanguine, réduire le stress et soulager la tension musculaire.

Quels sont les effets recherchés ?

Il permet une relaxation profonde en détendant les muscles de la main et de l’avant-bras, qui sont souvent sollicités dans la vie quotidienne. Les mouvements favorisent aussi la circulation sanguine et lymphatique, contribuant ainsi à une meilleure oxygénation et nutrition des tissus cutanés et des ongles.

En plus de ces effets physiologiques, ce massage des mains vise à rééquilibrer l’énergie du corps en stimulant des points d’acupression, ce qui contribue à un sentiment général de bien-être et de relaxation, tout en réduisant le stress et l’anxiété. Ce soin permet aussi de nourrir et d’hydrater, grâce à l’utilisation d’huiles de massage, rendant les mains et les ongles plus souples, doux et résistants.

À qui est-il destiné ?

Il est adapté aux femmes comme aux hommes, qui souhaitent prendre soin de leurs mains et de leurs ongles de manière naturelle et holistique. Il convient aussi aux personnes qui cherchent à soulager les tensions musculaires et les douleurs articulaires des mains et des avant-bras, ainsi qu’à celles qui souhaitent simplement profiter d’un moment de détente et de bien-être.

Quelles sont les étapes ?

Préparation. Assurez-vous que les mains et les ongles du client sont propres. Installez-le confortablement sur un fauteuil, avec les mains posées sur une serviette propre.

Application de l’huile. Versez quelques gouttes d’huile de massage choisie dans la paume de votre main et frottez-la pour la chauffer légèrement. Appliquez l’huile sur les mains et les avant-bras du client en effectuant des mouvements doux et enveloppants.

Massage des doigts. Commencez par masser chaque doigt individuellement, en partant de la base de l’ongle jusqu’à l’articulation. Effectuez des mouvements de torsion et de pression pour stimuler les points d’acupression et relâcher les tensions.

Massage de la paume. Massez la paume de la main en effectuant des mouvements circulaires avec vos pouces. Insistez sur les zones de tension et les points d’acupression, en particulier au centre de la paume et à la base des doigts.

Massage de l’avant-bras. Remontez progressivement vers l’avant-bras en effectuant des mouvements de pétrissage et de pression, en suivant les méridiens énergétiques. Alternez entre les différentes techniques de massage pour stimuler la circulation et détendre les muscles.

Stimulation des points d’acupression. Terminez le massage en stimulant à nouveau les points d’acupression des doigts, de la paume et de l’avant-bras, en exerçant une pression ferme et soutenue avec vos pouces ou vos doigts.

Fin du massage. Essuyez délicatement l’excédent d’huile avec une serviette propre et suggérez au client de se reposer quelques minutes pour profiter pleinement des bienfaits du massage.

À quels mouvements fait-il appel ?

Effleurage. Réalisez des mouvements légers et fluides avec vos paumes et vos doigts pour répartir l’huile de massage sur les mains et les avant-bras de vos clients. Ces mouvements favorisent la détente et préparent les muscles à un travail plus profond.

Pétrissage. Cette technique consiste à presser, rouler et malaxer les muscles et les tissus des mains et des avant-bras de vos clients entre vos doigts et vos paumes. Le pétrissage aide à relâcher les tensions musculaires et à améliorer la circulation sanguine.

Pression glissée. Appliquez une pression soutenue avec la pulpe de vos pouces ou de vos doigts, en glissant le long des méridiens énergétiques et des points d’acupression. Cette technique aide à stimuler la circulation énergétique et à rétablir l’équilibre du corps.

Torsion. Saisissez chaque doigt entre votre pouce et vos autres doigts, puis effectuez des mouvements de torsion doux et lents en partant de la base de l’ongle jusqu’à l’articulation. La torsion permet de mobiliser les articulations et de stimuler les points d’acupression.

Percussion. Tapotez légèrement la surface des mains et des avant-bras avec vos doigts en effectuant des mouvements rapides et rythmiques. La percussion aide à stimuler les nerfs, à tonifier les muscles et à réveiller la circulation sanguine.

Frictions. Frottez la paume de votre main contre la paume et l’avant-bras du client, en effectuant des mouvements circulaires ou linéaires. Les frictions génèrent de la chaleur et permettent de détendre les muscles en profondeur.

Étirements. Tirez doucement les doigts et la main du client pour étirer les muscles et les tendons. Les étirements aident à améliorer la souplesse des articulations et à prévenir les douleurs.

