Make-up : la Fashion week de Paris mise sur la couleur

Pleins feux sur le regard

Nous aurions dû nous y attendre : après une Fashion week de Milan relativement sage, celle de Paris a marqué le triomphe de la couleur ! Terminé, l’œil à peine souligné de mascara et les maquillages monochromes. Les paupières s’ornent de rose pop dans le coin interne de l’œil chez Chanel, s’enflamment de rouge cuivré chez Mugler, soulignent d’aplats fuchsia des paupières aux cils invisibles chez Dior.

Chez Saint Laurent, c’est toute la paupière qui s’illumine d’un halo bronze jusqu’au sourcils, et déborde façon glossy sur la paupière inférieure, dans le plus pur style lendemain de fête, comme chez Rokh.



Le liner reste graphique

Noir et graphique, le liner se la joue classique chez Courrèges, et se décline en spectaculaire smoky inversé chez Givenchy : la paupière est travaillée dans les tons de beige, avec un cut crease à peine appuyé. Toute l’attention est accordée à l’ombre de la paupière inférieure et au liner noir qui s’étire à l’extérieur, ouvrant le regard vers le haut.

Sourcils bleached et cils de poupée

Le sourcil bleached – blanchi au point de disparaître – tente un retour sur le défilé Coperni. Gageons que cette tendance aura moins de succès que les cils de poupée du show Gianbattista Valli, qui reflète une allure très sixties et dolce vita. Elle fera le bonheur des lash artists.

Bouche discrète… ou pas

Si beaucoup de make-up artists avaient opté pour une bouche discrète (Chanel, Giambattista Valli, Dries Van Noten, Isabelle Marant, Givenchy), d’autres avaient pris le parti inverse. Les mannequins de Valentino affichaient des lèvres laquées de noir, et les tops de Marine Serre une bouche rouge mate.

Chez Saint Laurent, retour de l’effet bouche mordue sur un fond parfaitement hydraté. Une tendance à réserver toutefois à des lèvres pulpeuses. Tout comme la tendance teint nu (et parfait) des mannequins de Balmain.

