Luxopuncture : stimuler la beauté et le bien-être à la lumière

Développée en France dans les années 2000, la luxopuncture se fonde sur le concept de stimulation lumineuse. Au lieu d’utiliser des aiguilles comme dans l’acupuncture, elle utilise une lumière infrarouge, émise à l’aide d’un appareil qui ressemble à un stylo, pour stimuler les points réflexes du corps.

Ces points sont sélectionnés en fonction des besoins spécifiques de chaque individu, à partir de cartographies du corps similaires à celles utilisées en acupuncture. Par exemple, si un client souhaite améliorer son sommeil, des points associés à l’apaisement et à la relaxation pourront être ciblés. Si le but est de perdre du poids, ceux liés à la régulation de l’appétit et au métabolisme seront privilégiés.

Bienfaits de la luxopuncture en beauté

La luxopuncture offre de nombreux bienfaits dans le cadre d’un institut de beauté. Elle favorise la relaxation et le bien-être, ce qui en fait un complément intéressant aux autres soins esthétiques. En stimulant les points réflexes du corps, elle peut aussi aider à améliorer le métabolisme, dans le but d’obtenir des effets bénéfiques sur la perte de poids.

De plus, la luxopuncture peut contribuer à lutter contre les signes de l’âge, en favorisant la régénération cellulaire et l’amélioration du tonus de la peau, afin de réduire l’apparence des rides et des ridules. Elle est aussi utilisée pour réduire la cellulite et améliorer l’aspect de la peau.

On peut aussi la combiner à d’autres techniques esthétiques, en l’intégrant, par exemple, dans les soins du visage pour renforcer l’action des produits de soin, ou en l’associant à des massages pour augmenter les bienfaits de la relaxation, voire amplifier l’effet de réduction de la cellulite.

Conseils pour les esthéticiennes

En raison de sa nature non invasive, cette technique peut être utilisée en toute sécurité, mais les esthéticiennes doivent expliquer clairement le processus à leurs clients, en soulignant les bienfaits de cette technique et ce à quoi ils peuvent s’attendre lors de la séance. Il est aussi important de les rassurer sur la douceur de la méthode et son absence de douleur.

Les contre-indications de la luxopuncture

Malgré sa nature douce et non invasive, la luxopuncture a tout de même quelques contre-indications. Il est déconseillé d’utiliser cette technique sur des personnes atteintes de maladies de la peau photosensibles, de maladies oculaires, de cancer, de maladies cardiaques graves, d’épilepsie ou de maladies infectieuses aiguës, ainsi que sur des femmes enceintes.