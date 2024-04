Les médecins esthétiques mettent en garde contre le « pillow face »

Le visage gonflé comme un coussin n’a rien d’anecdotique. Kylie Jenner, Adriana Lima, Madonna… L’effet «bouffi» touche de plus en plus de célébrités outre-Atlantique. Le visage grossit, devient lisse et parfois figé, et les traits semblent dénaturés.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène connu sous le nom de «pillow face», selon l’Association française de médecine esthétique et anti-âge (AFME), qui détaille ses mécanismes sur son site : des injections excessives en une seule fois, mal effectuées, migrant au mauvais endroit, mais surtout des injections d’acide hyaluronique réalisées de façon trop rapprochées et donc trop fréquentes.

Une répétition des injections risquée

L’acide hyaluronique finit alors par s’accumuler sous la peau, le corps n’ayant pas le temps de l’assimiler ni de le décomposer naturellement. «La répétition des injections entraîne toujours un certain degré de fibrose (fabrication de fibres de collagène) qui vient donner aussi du volume. Cela entraîne une déformation des traits du visage qui peut paradoxalement vieillir l’apparence plutôt que de la rajeunir», poursuivent les médecins esthétiques.

Bref, on obtient, à la longue, le contraire de l’effet souhaité, l’abus d’acide hyaluronique finissant par causer des dommages. Il reste une solution, relève l’AFME, mais qui peut comporter de nombreuses contre-indications et une perte importante de volume : la hyaluronidase, une enzyme qui va dissoudre de l’acide hyaluronique injecté sous la peau…

