« Le laser diode, c’est l’évolution pour l’épilation définitive »

Profession bien-être : Le laser diode, c’est quoi ?

Thomas Buy : Le laser diode, ce sera l’évolution pour l’épilation définitive après la lumière pulsée. Il y a un an (2022, NDLR), on a trouvé une solution avec le concept Alpha Line, qui a permis aux esthéticiennes de pouvoir pratiquer le laser diode. Il met en relation le centre esthétique avec des médecins référents par le biais d’une application que l’on a créée et qui permet en toute légalité à des centres d’esthétique de pouvoir faire du laser diode.

Le laser diode est aujourd’hui réservé aux médecins. Quelle solution proposez-vous aux esthéticiennes ?

Il faut savoir qu’on a eu beaucoup de contrôles pendant un an et demi, même de la direction générale de la répression des fraudes et que rien n’a pu être reproché à notre concept, parce qu’on répond vraiment à la législation en vigueur, qui dit que le laser doit être effectué par un médecin ou sous sa responsabilité, c’est ce qu’on fait aujourd’hui par le biais de la téléconsultation. On peut le faire pour des maladies et donc pour des soins esthétiques. On respecte vraiment toute la législation en vigueur.

La certification CE médical est-elle incontournable ?

Aujourd’hui, il n’y a pas d’obligation à utiliser des appareils avec un CE médical. Le problème, ce sont certains distributeurs qui prétendent que leurs appareils ont un CE médical, alors que ce n’est pas la vérité. C’est plutôt par rapport à ça qu’on se bat et aussi sur les origines des appareils. Il faut savoir qu’aujourd’hui la plupart des appareils viennent de Chine et sont déguisés souvent en Espagne, en Italie et en Allemagne. On se bat pour qu’il y ait vraiment une transparence sur l’origine des appareils et sur les certifications médicales.

Comment vérifier l’origine des appareils ?

Le monde de l’esthétique et les esthéticiennes devraient avoir plus d’informations pour vérifier l’origine des appareils, les CE médicaux, mais à partir du moment où on leur donne tous les moyens de le faire ou on leur apprend à le faire, et aujourd’hui c’est ce qui manque un petit peu. Ça serait le rôle des autorités.

Nous, on achète nos appareils d’épilation laser en Israël. Imaginez : pour vendre un appareil en Chine, les Israéliens mettent à peu près six ans pour avoir les autorisations, c’est très compliqué, alors que les Chinois sont capables de nous vendre leurs appareils sans rien respecter, par Alibaba ou simplement les distributeurs, en changeant les coques. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas et ça serait plutôt le rôle du gouvernement ou des syndicats de protéger le monde esthétique, plutôt que mon action à moi.

