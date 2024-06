L’Académie des facialistes organise son tour de France

Face à la vogue croissante des soins technologiques, le soin manuel fait de la résistance ! Mais pas n’importe quel soin. En devenant facialiste, l’esthéticienne affirme son expertise du soin visage et arrête de jongler entre épilation et pose de vernis. Le terme vient des Etats-Unis, où le mot «facial» désigne le soin visage. En France, il désigne aujourd’hui une esthéticienne qui a décidé de travailler moins, mais mieux et surtout : de gagner plus.

Créée en 2020, en pleine pandémie de Covid, par Catherine Bourgeois et Delphine Langlois, deux esthéticiennes expérimentées, l’Académie des facialistes a misé sur cette volonté et cette réflexion. Les formations visent le haut de gamme. Car les deux fondatrices apprennent à leurs élèves, non seulement des thérapies manuelles, innovantes et efficaces, mais aussi à revoir leur carte de fond en comble et à passer d’un soin facturé 60 euros de l’heure à un soin de 120 euros…

Cet été, l'Académie prend la route pour organiser des formations en région. Avignon, Bordeaux, Cannes, Ile de la Réunion, Lyon, Mulhouse, Nantes, Paris… Autant d'étapes de ce tour de France des facialistes.