Institut de beauté : préparez vos animations de Noël

#1 – Planifiez votre stratégie

Les Anglo-Saxons ne cessent de le répéter : ne pas planifier, c’est planifier l’échec. Facile à dire, lorsqu’on énonce cette phrase réductrice dans le calme d’un bureau insonorisé ! C’est nettement moins facile à mettre en oeuvre, lorsque vous gérez un institut de beauté, quelle que soit sa taille.

Entre la trésorerie défaillante, les clientes capricieuses, les problèmes personnels, comment trouver la sérénité nécessaire pour planifier ? Il va falloir tout de même trouver un moment pour définir vos objectifs dans tous les domaines. Première étape : prenez une feuille de papier et écrivez votre vision personnelle du succès.

Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés présentes. Lâchez-vous et détaillez. Cela vous permettra d’avoir en tête des objectifs clairs. Et une fois vos idées sur le papier, elles vous sembleront plus réelles. Vous pourrez ensuite créer un plan pour les mettre en oeuvre.

Vérifiez tout d’abord vos stocks : cela vous permettra de mieux planifier. Puis, décidez ce que vous souhaitez proposer en plus de vos produits habituels : maquillage, accessoires, bijoux fantaisie, savons, peignoirs, bougies… La liste est longue ! Tout dépend de votre espace et de ce que vous pourrez montrer.

Pensez aussi à vos clients. Que sont-ils prêts à acheter ? Plus les articles que vous proposez sont en accord avec votre activité, plus ils seront facile à vendre. Créez vos propres coffrets, en fonction des habitudes de votre clientèle. Vérifiez auprès de vos marques partenaires quelles sont leurs propositions en matière de coffret pour les fêtes. Soyez prudentes dans vos commandes, mais vérifiez bien la disponibilité des articles : des formules «spéciales fêtes» ne se vendront plus en janvier.

Enfin, pour alléger votre trésorerie, échelonnez vos commandes pour qu’elles n’arrivent pas toutes en même temps. Certaines clientes sont prévoyantes et achètent leurs cadeaux dès le mois de novembre pour ne pas tomber dans la presse des derniers jours avant Noël. Prévoyez des tarifs «early bird» pour celles qui se décident avant décembre.

#2 – Apprivoisez votre communication

Les réseaux sociaux

Ne vous cantonnez pas seulement à votre page Facebook ! Vos clients potentiels peuvent parfaitement rater une publication. Prévoyez plutôt un plan pour répartir la communication de votre institut de beauté sur plusieurs plateformes. Attention, poster une ou deux offres promotionnelles ne sert à rien si vous n’avez pas l’habitude de poster régulièrement. Commencez donc dès maintenant à vous exprimer, pour que votre public s’habitue à votre contenu.

Créez de la valeur en proposant des conseils, des astuces, voire des rendez-vous réguliers sur une thématique donnée. De cette façon, à l’approche des fêtes de fin d’année, votre public se sera habitué à votre contenu et se montrera plus susceptible de s’engager. À condition, bien sûr, de vous démarquer et d’avoir une identité propre.

Que poster sur les réseaux sociaux ? Le choix est large. Créez un concours de selfies, si votre clientèle en est friande. Installez une station selfie avec le nom et le hashtag de votre institut de beauté et demandez aux clients de vous taguer dans leurs selfies. Puis, choisissez au hasard un gagnant et annoncez-le sur votre page.

Et si vous ne l’avez pas encore fait, lancez votre propre calendrier de l’Avent pour prendre soin de soi au cours du mois de décembre, avec un conseil quotidien, voire une offre spéciale lorsqu’il viennent acheter.

L’e-mailing

Si votre liste de clients compte plus de 50 personnes, passez à l’e-mailing. Et utilisez un routeur – on en trouve maintenant à tous les prix, voire gratuits -, car même à partir d’une messagerie personnelle, l’envoi de messages en masse peut être signalé comme spam.

Prenez conscience de l’importance des images – trois à quatre images dans un e-mail suffisent -, et souvenez-vous que les images haute résolution prennent plus de temps à télécharger. Or, pour toucher votre public, il faut que votre message soit visible en trois secondes !

L’événementiel

Soirées clients, journée porte ouverte, arrivée des nouveaux produits, la création d’un nouveau soin… Tout est prétexte pour faire partager la vie de votre institut de beauté au quotidien. Cela peut sembler banal, mais les clients adorent participer à ce qui se passe en coulisses, et cela crée du lien.

Organiser un événement comme une porte ouverte ou une soirée découverte est plus simple qu’il n’y parait. Proposez des mini-soins avec quelques boissons, et le tour est joué ! C’est une excellente occasion de rappeler à vos clients que les fêtes approchent. Et poster sur vos réseaux sociaux les photos de l’événement prouvera qu’il se passe toujours quelque chose dans votre institut…

LIRE AUSSI : Comment dynamiser votre spa en créant des événements ?