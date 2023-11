Institut de beauté : apprenez à maîtriser le stress des fêtes

#1 – Dites merci à la vie !

À chaque repas, prenez une minute pour vous souvenir des aspects positifs de votre vie. Avec un peu de concentration, vous pouvez développer un état d’esprit de gratitude. Votre santé mentale s’améliorera. Vos hormones de stress s’amenuiseront et seront remplacées par une attitude positive. Le stress des fêtes s’éloignera…

#2 – Créez une urne de bienveillance

Placez une urne, du papier et un crayon à l’usage du personnel dans votre institut. Au cours du mois de décembre, demandez à chacun d’écrire ce qu’il apprécie chez les autres. Et lisez-les ensemble à un moment donné de la semaine. Lire de jolies choses sur soi renforce l’estime de soi au travail.

#3 – Cartographiez la période des fêtes

Faites un planning de la période des fêtes, notez-y les dates des événements marquants, du temps passé à faire les courses de Noël et les soins personnels. La période est agitée, et vous pouvez vous sentir stressée et dépassée sans vous en rendre compte. Partagez le plus rapidement possible les changements qui surviennent dans votre planning et parlez-en.

#4 – Ne vous mettez pas la pression

Ne vous obligez pas à fixer tous les moments importants des fêtes sur pellicule. Un moment spécial est celui où vous appréciez le moment précis où vous ralentissez le temps. C’est votre coeur qui alerte tous vos sens pour garder en mémoire cet instant précieux. Une façon bien plus efficace de garder un souvenir que de poser pour photo.

#5 – Limitez vos loisirs

C’est la saison des fêtes, c’est entendu. Mais c’est aussi une période agitée à l’institut. Evitez donc de programmer des activités extra-professionnelles plusieurs jours consécutifs, avec le risque de ne pas être en forme pour vos soins. Ne surchargez pas votre planning (et celui de vote équipe). N’hésitez pas à programmer de courtes pauses pour permettre à tout le monde de passer le cap des fêtes.

#6 – Aidez les autres pour vous sentir mieux

Aider les autres vous permet de vous sentir mieux. Asseyez vous avec votre équipe et voyez comment vous pouvez partager. Cela peut prendre des formes très différentes, comme faire du bénévolat, proposer des cadeaux pour des enfants défavorisés ou encore participer à des événements caritatifs locaux.

#7 – Triez vos facteurs de stress

Faites une pause pour réfléchir à ce qui vous angoisse le plus pendant la période des fêtes : problèmes d’argent, dissensions familiales, traumatismes passés, etc. Une fois que vous aurez identifié ce qui vous touche le plus, vous pourrez vous préparer… Et trouver le moyen de diminuer le stress des fêtes !

