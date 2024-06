Inspiration : des ongles tendances pour l’été !

#1 – Les butter nails

Non, il ne s’agit pas de tartiner vos ongles de beurre ! Cette tendance se manifeste par des ongles à l’apparence lisse, brillante et même légèrement translucide, rappelant la texture et la couleur du… beurre. Elle privilégie des tons neutres et doux, tels que des nuances de beige, crème ou jaune pâle, créant un look subtil et élégant. Ici, la manucure réalisée à l’aide du vernis semi-permanent Jaune Lucy assortie d’une poudre Glazed Donut.

#2 – Les « Glow in the Dark Nails »

Il s’agit bien d’ongles phosphorescents, ou presque. On les remarque pour leur couleur vert fluo et leurs lignes en relief dorées. Une façon idéale d’attirer l’attention avec audace et élégance ! Ici, le vernis semi-permanent vert Paola a été rehaussé d’une poudre chrome dorée.

#3 – Ombré nails

Présent de puis quelques saisons, les ongles «ombrés» gardent leurs adeptes. Il s’agit ici de jouer sur deux ou plusieurs couleurs se fondent pour créer un effet dégradé. La technique a donné naissance à plusieurs variantes, dont les fameux «baby boomers». Elle est devenue de plus en plus populaire pour son look élégant et créatif, tout en subtilité.

#4 – Soap nails

Aussi appelés «clean nails» les soap nails utilisent des couleurs neutres, comme le rose pâle, le beige ou le rude, pour un effet naturel et translucide. Ce look soigné et raffiné est intemporel et séduit donc un large nombre de nailistas. La manucure présentée a été réalisée à l’aide de l’Embellisseur L’Onglerie.

Des couleurs vives pour un été acidulé

Au-delà de ces techniques tendances, L’Onglerie a misé sur la gaité, en mettant en valeur le Mexique ! La collection Acapulco fait la part belle aux couleurs vives. L’orange salsa évoque la vivacité des danses latino, le violet Frida s’inspire de la peintre mexicaine Frida Kahlo, de l’énergie et de la complexité de son oeuvre.

Le bleu profond Azul Maya rappelle l’héritage des mayas et des aztèques, tandis que le vert cactus Ivan rappelle à la fois les cactus des régions arides et la végétation dense de la jungle tropicale. Enfin, le rose vif Cosmo symbolise les couronnes de fleurs multicolores et odorantes inséparables des fêtes mexicaines.

Inspiration exotique, également, dans la nouvelle collection de vernis semi-permanents, joliment baptisée «Endless summer» (un été sans fin), avec un esprit «plage» décliné en vert Bondi, comme la plage australienne éponyme, un bleu Waikiki, pour célébrer les eaux cristallines d’Hawaï, et un rose Ipanema ensoleillé pour incarner la douceur de vivre de la plus célèbre plage de Rio de Janeiro…

L’Onglerie, collection Acapulco, disponible dès le 21 juin dans tous les instituts de la marque. Collection de vernis semi-permanents Endless summer, disponible à partir du 25 juillet.