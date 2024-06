Ongles : un dissolvant soin sous forme solide

Quel est le pire produit d’une trousse de maquillage de nailista ? À coup sûr, le dissolvant ! C’est la connotation que fait en 2021 Marine Bizouam, une experte bretonne en biologie. Un an plus tard, elle s’associe avec Gaëlle Marrot, une chimiste spécialisée dans le développement cosmétique, et crée le premier dissolvant solide, rapidement suivie par une gamme de soins des mains.

Un cocktail de cires végétales

Ce n’est pas seulement le format solide qui distingue ce dissolvant de ses concurrents, mais aussi sa dimension soin, qui tranche avec les produits qui laissent les ongles blancs et asséchés. Côté démaquillant, le dissolvant contient un solvant biosourcé sans acétone, le l’acétate d’éthyle, fabriqué à partir de la fermentation de sucres.

Côté soin, un cocktail de cires végétales – mimosa et jojoba – laisse les ongles doux et brillants. Petit plus : un actif à base de graines de céleri résorbe les stries et réduit les dédoublements. Le tout, sans l’odeur caractéristique du dissolvant. Ce produit solide fonctionne sur tous les vernis, exceptés les semi-permanents et les gels. Il est aussi recommandé pour les vernis à base de silicium et d’urée, utilisés par les personnes en traitement de chimiothérapie.

Trois étapes en quinze minutes

Il suffit de prélever une couche épaisse avec une lingette réutilisable pour recouvrir l’ongle, laisser agir comme un masque pendant 20 secondes, en appuyant légèrement. Pour enlever le vernis, masser ensuite l’ongle en mouvements circulaires. En cas de doute, le boitier métal comporte un QR Code qui renvoie vers un tutoriel pour faciliter l’expérience utilisateur.

Unaöd, dissolvant solide, 16,95 euros le boitier de 50 ml. Disponible sur le site de la marque et une centaine de points de vente en réseaux bio.