Gommage : se rafraîchir au sel de mer et à la menthe sauvage

Soin vedette de l’été, le gommage inspire de nombreux créateurs. Après avoir sorti un gommage sorbet à la pastèque, la jeune marque Joud Paris vient de lancer un gommage «multi-taches» puisqu’il exfolie – la base pour un gommage ! – assainit et soulage les crampes et douleurs musculaires et allège les jambes lourdes.

Mais ce gommage gorgé d’actifs – sel de mer, romarin, verveine, arbre à thé et menthe sauvage – a bien d’autres qualités. Son action astringente et purifiante en font un allié de taille contre la transpiration. Il s’applique sur les aisselles, les pieds et le cuir chevelu.

Le produit convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles. Seules les femmes enceintes ou allaitantes devraient s’abstenir en raison de la présence d’huiles essentielles.

Joud Paris, Gommage sel de mer et menthe sauvage, 29,99 euros le pot de 230 m. Disponible en instituts de beauté, concept stores et le site de la marque.