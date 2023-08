Gestion d’un spa : et si vous lanciez un service de remaquillage ?

Un des moments clés dans la gestion d’un spa est le départ, quand la cliente quitte le cocon de détente et de bien-être pour retrouver la réalité extérieure. Imaginez-la sortant de son soin, détendue, apaisée, mais avec la peau un peu rouge et les cheveux un peu en désordre.

En lui proposant un remaquillage rapide, vous lui offrez plus qu’une simple retouche esthétique. Vous augmentez sa satisfaction en lui montrant que vous vous souciez de son apparence post-soin. Vous lui offrez un sentiment de valeur ajoutée et de service complet. En outre, elle pourra quitter le spa en se sentant, non seulement détendue, mais aussi resplendissante.

La consultation de maquillage est parfaite pour la salle d’attente, car elle peut être modulable à volonté. C’est aussi l’occasion pour présenter à votre cliente les produits de maquillage que vous proposez, surtout si vous utilisez ces mêmes produits pour le remaquillage. En effet, si elle aime le résultat, elle sera plus encline à acheter les produits utilisés.

Autre avantage dans la gestion d’un spa : le remaquillage après un soin renforce la relation client. En offrant ce «petit plus», vous montrez à votre cliente que vous vous souciez de son bien-être même après la fin de son soin. Cela contribue à créer une relation de confiance et de fidélité qui pourrait bien la convaincre de revenir.

Gestion d’un spa : mise en place d’un service de remaquillage

Pour exploiter pleinement le potentiel du remaquillage après soin, vous pouvez mettre en place un espace dédié à cet effet. Un bar à maquillage attractif dans votre salle d’attente peut faire des merveilles. Non seulement il attire l’attention des clientes qui attendent leur tour ou qui se préparent à quitter le spa, mais il stimule aussi leurs envies d’achat.

Un espace visuellement attrayant, agrémenté de miroirs et éclairé de manière flatteuse, et bien sûr, présentant de manière élégante une gamme variée de produits de maquillage de qualité, encouragera les clientes à s’attarder et à expérimenter les produits.

Ensuite, il est important de proposer différents niveaux de service en fonction du temps dont dispose la cliente. Pour une cliente pressée, une leçon de maquillage rapide de cinq minutes centrée sur un aspect particulier, comme le contour des lèvres ou l’application de mascara, peut suffire.

Pour une cliente ayant plus de temps, une séance de remaquillage complet de vingt minutes, avec base, fond de teint, fard à paupières, mascara, blush et rouge à lèvres, peut être proposée. Il s’agit d’être flexible et d’adapter le service à chaque cliente, afin de maximiser sa satisfaction tout en respectant son emploi du temps.

Une équipe compétente et formée

Enfin, la mise en place d’un service de remaquillage réussi nécessite une équipe compétente et formée. Chaque membre du personnel doit être capable de proposer et de réaliser un remaquillage, qu’il s’agisse des esthéticiennes, des praticiens de spa, ou même du personnel d’accueil.

Cette démarche garantira que quelqu’un sera toujours disponible pour offrir ce service, quel que soit le moment de la journée ou le nombre de clients présents. De plus, la formation de tout le personnel au maquillage contribuera à renforcer l’image du spa en tant qu’établissement complet et professionnel, où chaque interaction avec le client est une occasion d’améliorer son expérience et de stimuler les ventes.

