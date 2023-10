Extension de cils et technologie : la solution italienne

Marier extension de cils, une prestation manuelle précise et une technologie, c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin ! Car toutes les praticiennes le savent : le plus important dans une pose d’extension, c’est la colle. Et c’est là que le bât blesse.

À l’heure actuelle, tous les produits présents sur le marché sont formulés à partir de cyanoacrylate et présentent deux inconvénients : les vapeurs dégagées peuvent incommoder la cliente et les colles au cyanoacrylate sont sensibles à l’humidité, à la température de la cabine et à la nature même du cil.

Contrôle du temps de séchage de la colle

Elles peuvent donc ralentir le travail de la praticienne. Et malheureusement, il n’est pas possible de s’en passer. Mais la société italienne Hirose pense avoir trouvé la solution : elle a constaté que la polymérisation sous Leds en neutralisait les inconvénients.

En réglant la puissance des Leds, la technicienne va pouvoir régler le temps de séchage de la colle de 1,5 à 5 secondes. Les Leds assurent une adhérence immédiate des extensions, quelques que soient les conditions atmosphériques. Et le processus ne permet pas aux vapeurs de colle de s’activer.

Plus d’odeurs désagréables, plus d’irritations oculaires… La pose est à la fois plus confortable pour la praticienne et la cliente. Lorsque l’on sait que la plupart des clientes arrêtent les extensions en raison d’intolérance aux vapeurs de colle, le détail a son importance !

Compatible avec toutes les techniques de pose

Le meilleur atout de cette nouvelle méthode, c’est qu’elle ne modifie pas le protocole de base des extensions. Qu’il s’agisse d’une pose de cil à cil, de volume russe ou même de bouquets préfaits, la praticienne n’aura pas à apprendre une technique particulière, ni à changer leur matériel. La seule contrainte est d’utiliser la colle Hirose conçue pour polymériser.

La marque met d’ailleurs en avant tous les avantages de sa colle : sa durée de vie de six mois après ouverture, le peu de quantité nécessaire pour la pose… Elle promet même de pouvoir effectuer une pose complète avec seulement deux gouttes de colle.

Le pack de démarrage Hirose comprenant la lampe Leds (ampoule de 10 000 heures) et deux colles, sera lancé officiellement en France, lors du salon Beauty Profs à Marseille, les 8 et 9 octobre.

