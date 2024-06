Esthétique : on vous explique tout sur les « exosomes »

Profession bien-être : On parle souvent des exosomes, notamment pour vanter les mérites d’une méthode révolutionnaire de rajeunissement de la peau, mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Dr Flora Delaunay : En fait, chaque cellule du corps humain secrète des exosomes et c’est grâce à ces toutes petites vésicules que les cellules se parlent entre elles. L’exosome transmet de l’information et, en quelque sorte, des «colis». C’est un peu le pigeon voyageur du corps humain ! C’est lui qui va transmettre des protéines, de l’ADN, de l’ARN, des signaux…

Ces vésicules sont tellement petites qu’elles passent également dans le cerveau. Elles sont très utilisées en pharmacologie, parce qu’on peut mettre des médicaments dedans. On peut s’en servir aussi pour établir un diagnostic. Plutôt que de prélever un rein, on prend juste des exosomes de la cellule du rein et on va avoir plein d’informations à l’intérieur.

Et c’est pour ça que la médecine esthétique s’y intéresse de très près ?

Oui, parce que c’est tout petit et que ça nécessite un tout petit prélèvement, et pas des grandes quantités…

Propos recueillis par Georges Margossian.

LIRE AUSSI : Rhinoplastie conservatrice : une nouvelle technique qui préserve le nez d’origine