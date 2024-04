Esthétique : les Prix H. Pierantoni de l’innovation 2024

Nouveauté ne rime pas forcément avec innovation… C’est la conclusion qu’a tirée la rédaction de Profession bien-être des prix de l’Innovation décernés le 13 avril dernier, lors du 53ème Congrès international esthétique et spa, à Paris. Les marques avaient été nombreuses à déposer des dossiers concernant leurs nouveautés. Mais les vraies innovations du marché, celles qui avaient attiré notre attention – et certaines étaient pourtant présentes lors de ce congrès – manquaient au palmarès.

Les technologies toujours plébiscitées

Elite

Comme chaque année, les technologies se sont taillé la part du lion. La tendance actuelle est à la machine polyvalente, comme Elite, présentée par Biotec Italia, qui relevait un défi : caser plusieurs techniques dans un seul appareil pour faciliter le travail de l’esthéticienne. Cette plateforme regroupe un système HIFU breveté, un laser, de la radiofréquence et des ultrasons. Avec, à l’arrivée, une machine évolutive permettant des protocoles de soins personnalisables.

Serena List & Shape

Chez Équilibre Esthétique, la Serena List & Shape a su également séduire le jury. Cet appareil, qui existe depuis longtemps en Italie, vient d’arriver en France. Il combine radiofréquence, ultrasons, photo stimulation et infrarouge. Son but : obtenir une restructuration complète de la peau, visible dès la première séance.

Dr Platon

Plus pointu dans sa conception, le Dr Platon de Inspire Technology, un appareil anti-âge indolore, «booster de collagène», utilise le plasma froid sur la surface de la peau. En désarmant temporairement la barrière cutanée, l’épiderme devient plus hydrophile, facilitant l’absorption de principes actifs. La séance ne dure que 10 à 15 minutes et permet de traiter différent problèmes cutanés, comme l’acné, la séborrhée, la déshydratation, les irritations et les taches.

IA Check

Pour Cesam, qui présentait l’IA check, le challenge était plus ardu. Son appareil était-il une solution d’aide à la vente par intelligence artificielle ou un appareil de diagnostic ? En fait, ce nouvel outil va plus loin. En s’appuyant sur le deep learning et le réseau neuronal, cette solution analyse très finement l’état de la peau. C’est une aide pour l’expérience client, mais surtout un stimulant pour la vente de prestations et de cosmétiques.

Honea

Le froid reste un soin toujours en vogue. Témoin le succès remporté par Honea, le dispositif présenté par Cryonic Médical. Issu de 25 ans d’expérience dans le milieu médical, cet appareil permet de projeter du froid à -78°C sur la peau. Ce choc thermique stimule la régénération du collagène et le maillage des fibroplastes.

Certes, ce n’est pas exactement une innovation – les kinésithérapeutes utilisent ce type de procédé depuis longtemps -, mais l’avantage du procédé est de permettre aux instituts de beauté de proposer une solution de cryothérapie sans risque pour leurs soins anti-âge. Reste à savoir si l’efficacité de cet appareil pourra égaler celle d’un appareil à azote, qui permet d’obtenir une température de -160°…

K11 Air

Dernière machine récompensée, le K11 Air, fabriqué par Megasun, le premier équipement de bronzage «full Led» au monde. Grâce à ce type de technologie, on supprimerait le stress et le dessèchement de la peau, tout en conservant 100% de l’efficacité de la séance de bronzage. Bref, on réduirait à la fois le temps de la séance et la consommation d’électricité (-70% par rapport aux bancs UV traditionnels), assurent ses concepteurs.

Les cosmétiques et les protocoles

Petite Cosméthic

S’il est difficile d’innover en matière de machines, il faut aussi beaucoup d’imagination pour renouveler l’approche des cosmétiques. Les soins récompensés en 2024 ont tiré leur inspiration de l’expérience cliente en institut. Le concept dépilatoire de Petite Cosméthic en est un exemple parfait.

Cette jeune marque présente un concept d’épilation au naturel avec des produits professionnels à base de végétal. La gamme comprend des produits pré et post épilation et de cires végétales, le tout fabriqué avec un fort engagement environnemental.

Ressource Corps Mental

Autre source d’inspiration : les masques. En proposant au jury son sophro-masque, qui combine des techniques de relaxation issues de la sophrologie et un sérum infusé sur un masque en biocellulose, Ressource Corps Mental tient compte de la demande du public pour des soins à la fois physiques et bénéfiques pour le psychisme.

Oliv’

La marque Oliv’, spécialisée dans le zéro déchet et le tout compostable, a misé sur l’efficacité de son masque alginate, en le combinant avec de la poudre de riz bio, avant de le personnaliser avec une infusion de plantes. Le choix de cette infusion s’effectue en fonction de l’effet recherché : détox, drainant ou anti-âge.

Yon-Ka

De son côté, pour fêter ses 70 ans, Yon-Ka a conçu un soin de 90 minutes en 14 étapes en prélude à une nuit de sommeil parfaite. Pour le concevoir, son équipe de formateurs a combiné médecine chinoise, pouvoir des pierres, bienfaits du CBD et une playlist propice à la relaxation pour traiter les problèmes du sommeil.

Soins du cheveu et relaxation immersive

KB’Hair

Sensible à l’air du temps, le jury a aussi distingué deux équipements qui recueillent l’intérêt du public. Repérée depuis plusieurs mois, la tendance du soin du cheveux en institut commence à se faire une place dans le monde de l’esthétique. Efficaces dans le soin de la peau, les esthéticiennes revendiquent aujourd’hui le droit de s’occuper du cuir chevelu – c’est une peau comme une autre ! Dans la mesure où 66% des Français estiment avoir des problèmes avec leurs cheveux, c’est un nouveau marché qui s’ouvre aux instituts, anticipe KB’Hair de KBS distribution.

Serenity

Peut-on encore ignorer réalité virtuelle et relaxation immersive ? Depuis 2017, Serenity convertit les amateurs de bien-être à la relaxation immersive en combinant dans un même accessoire réalité virtuelle et techniques traditionnelles de relaxation. Cette année, la société passe à la vitesse supérieure avec le Serenity Wellness Plus en y associant des guidages en cohérences cardiaques, de la respiration de pleine conscience et de la sophrologie.

Les accessoires de la beauté

Cecily Braden

Les trois derniers prix ont récompensé des accessoires, comme la brosse lymphatique de Cecily Braden. Bref, oubliez tous les outils nettoyants : cette brosse a été conçue pour intégrer le drainage lymphatique dans les soins avec un outil simple et ergonomique. Les poils adhèrent à la peau de manière précise, en ciblant les vaisseaux lymphatiques.

Peignoir Timeless

Faut-il élever le peignoir au rang d’accessoire de mode? Cette année RKF, spécialiste du linge de luxe s’est penché sur les problèmes pratiques que pose le linge en spa. Son peignoir Timeless innove par sa texture, très confortable, qui ne bouloche pas et s’entretient facilement. Le tissu utilisé serait cinq fois plus absorbant qu’un tissu éponge standard et sècherait beaucoup plus rapidement. Grâce à sa légèreté, il permettrait aussi de réaliser une économie au lavage de 70%, selon son fabricant. Un atout pour les gestionnaires de spa.

Iyashi Dôme

Pour le dernier lauréat, Iyashi Dôme, il s’agit moins d’une innovation que d’une recherche du confort du client : dossier inclinable, têtière ajustable et plateau central mobile sont autant d’améliorations apportées au sauna japonais qui fête cette année ses vingt ans en France.

LIRE AUSSI : Congrès Esthétique et Spa : vers un tournant pour la profession ?