Congrès Esthétique et Spa : vers un tournant pour la profession ?

Concepts originaux, protocoles inédits, technologies innovantes, nouveaux produits… À chaque édition, le Congrès promet son lot d’innovations, de concours et d’exposants. Cette année, toutefois, la principale préoccupation des visiteurs portera sur le véritable devenir de la profession d’esthéticienne.

Martine Berenguel, présidente de la Cnaib-Spa, accompagnée de Nadège Dekenuydt, vice-présidente, et de Sacha Benhamou, consultant en stratégie, abordera sans fard les dessous de la profession : concurrence déloyale, décret de 1962 complètement obsolète, métier en danger… Avec des questions qui préoccupent aujourd’hui les esthéticiennes : pourquoi certaines pratiques ne sont-elles plus réglementées ? Une boulangère peut-elle vraiment poser des cils en toute légalité ?…

Depuis le Covid, en effet, les comportements des consommateurs changent, certains métiers du bien-être sont en phase de disparition, d’autres «spécialités» émergent. Même la concurrence revêt désormais des formes inattendues ! La plus dangereuse étant certainement celle qui, tapie dans l’ombre, s’apprête à éliminer les professionnels déjà en place.

Sortir de sa zone de confort

Car, peu à peu, les frontières se diluent : médecins esthétiques, infirmières en reconversion, masseurs de bien-être, dermatologues… Autant de professions dont les contours s’estompent et s’imbriquent. Et qui, au final, grignotent l’activité de l’esthéticienne. On peut s’en alerter, mais le plus dangereux serait de ne pas en tenir compte.

Cette inquiétude se retrouve dans plusieurs moments forts des conférences esthétiques, comme celles de Catherine Bourgeois et Delphine Langlois, fondatrices de l’Académie des facialistes, qui prônent le retour des thérapies manuelles – pratiquées de façon experte et haut de gamme – ou celle de Cécile Michel, fondatrice de la Skin académie, expliquant l’importance de la consultation, le rendez-vous le plus rentable de l’institut, qui donne l’opportunité de démontrer en quelques minutes l’étendue de son expertise.

Florence Ansar, fondatrice de l’École de neuro-esthétique, présentera, pour sa part, une synthèse des prestations qu’une esthéticienne peut proposer dans un parcours de soins chirurgicaux. Les lignes commencent à bouger. Pourquoi ne pas profiter de cet axe de développement ?

Les spas doivent-ils se spécialiser ?

Se spécialiser ou disparaître ? Tel semble l’enjeu actuel pour les esthéticiennes. Dans ces conditions, un spa généraliste classique peut-il encore survivre ? C’est la question qui sera posées aux professionnels. Tout comme les instituts, les spas se dirigent vers la spécialisation. Anti-âge ou minceur, l’appareillage de plus en plus perfectionné remplace le tout manuel.

Perdre du poids ou raffermir son corps a longtemps été la chasse gardée des thalassos et des centres thermaux. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, les établissements associent bien-être physique et émotionnel. De son côté, l’épilation laser se fait de plus en plus attractive, en dépit de la législation encore imprécise sur le sujet. Ces trois axes feront l’objet des conférences spa du samedi 13 avril.

Mais le monde du spa se tourne aussi de plus en plus vers l’ultra-personnalisation. En intégrant à la fois de la technologie innovante et des protocoles holistiques empruntés à la sophrologie et à la naturopathie, les cartes de soins font le grand écart pour répondre à la demande. Le spa «wellness lifestyle» séduit les complexes hôteliers : Marie-Charlotte Remiatte, fondatrice de Maison Malya, dévoile ainsi un concept intégrant un espace beauté, un studio fitness et un salon de thé.

