Esthéticienne à domicile : comment s’équiper ?

#1 – La table de massage

Vous n’allez pas épiler ou faire un soin visage sur le canapé ou le lit de votre cliente ! Une table de massage est indispensable. C’est un investissement, car un prix trop bas indique souvent un équipement bas de gamme. Elle ne doit pas être trop lourde (de 10 à 15 kg), mais l’assise doit être confortable et assez épaisse, le dossier relevable et les pieds réglables. Prévoyez des accessoires comme une têtière, des accoudoirs, et une housse résistante pour la transporter sans l’abîmer ni la salir.

#2 – Les valises de transport

Il va vous en falloir plusieurs ! En fonction, bien sûr, des soins que vous allez proposer :

• une valise pour le transport des appareils à cire ;

• une pour le matériel et les produits pour les soins visage ;

• une pour le matériel et les produits pour les soins corps ;

• une pour les soins des mains et des pieds ;

• une pour le maquillage ;

• une pour la prothèse ongulaire.

#3 – Les appareils à cire

Vous allez les choisir en fonction de ce que vous allez proposer : cire en roll-on, en pot ou sugaring. Surtout, fournissez-vous chez un professionnel et non dans le supermarché local ! Les appareils devront chauffer rapidement et être munis d’un couvercle pour éviter les risques de renversement.

#4 – La cire

Choisissez-là en fonction de votre appareil. Il existe des pots en 400 ml, mais ils nécessitent souvent un appareil spécifique. Sélectionnez une cire professionnelle de bonne qualité pour un travail efficace et un résultat impeccable.

#5 – Les consommables

Entendez par là les draps d’examen, le coton, les lingettes, les spatules, les bandes épilations. Là encore, faites le choix d’un grossiste spécialisé pour obtenir des produits de qualité.

#6 – La tenue de travail

Être une esthéticienne à domicile ne signifie pas bas de gamme ! L’image que vous allez donner est importante. Votre tenue de travail fait partie des achats prioritaires. En la choisissant, veillez à ce qu’elle ne se froisse pas facilement et qu’elle s’entretienne facilement, de façon à toujours arriver impeccable chez votre cliente.

#7 – Le linge

Vous n’allez pas emprunter les draps de bains et les serviettes de votre cliente… Il faut donc emporter un lot suffisant de serviettes. Voici votre «trousseau» de départ :

• 4 draps housse pour la table :

• 2 grands draps ;

• une dizaine d’essuie-mains ;

• une dizaine d’oshiboris ;

• une dizaine de serviettes 60/40 ;

• 2 paréos.

Si vous optez pour l’éponge, celle-ci doit être de bonne qualité, moelleuse et douce au toucher. Vous avez aussi la possibilité de choisir du linge jetable de qualité, comme Biowels, qui vous épargnera la corvée de lavage et de séchage, en prenant moins de place.

#8 – Le petit matériel

Comprenez par là les pinces à épiler, les spatules inox ou plastique, les bols et coupelles, les éponges et les pinceaux. Là encore, fournissez-vous chez un professionnel : cela vous évitera des déconvenues, car ce type de matériel doit être robuste et adapté à un usage professionnel.