Équipement esthétique : comment cacher vos appareils dans une cabine

Lorsqu’il s’agit de créer une atmosphère sereine et accueillante dans une cabine d’esthétique, l’organisation et la présentation de votre équipement esthétique peuvent faire une grande différence. L’appareil à aspiration reposant sur la table de massage, la machine à ultrasons posée sur une pile de serviettes, le vaporisateur à ozone en plein milieu de la pièce, peuvent tous briser la tranquillité de l’espace si leur présence n’est pas justifiée par le soin en cours.

Une solution pour dissimuler votre matériel est d’installer une paroi coulissante sur l’un des murs, créant ainsi un espace de rangement où l’esthéticienne pourra également stocker le linge et les produits.

Attention, toutefois, la solution du rideau, bien que souvent utilisée, n’est pas idéale. Même si le rideau est luxueux, il donne un aspect provisoire. De plus, le tissu nécessite un entretien régulier pour respecter les normes d’hygiène. Préférez donc une cloison coulissante, fixée si possible uniquement au plafond.

Equipement esthétique : la cabine doit rester accueillante

Avec cette installation, vous pouvez rapidement faire rouler votre équipement dans son espace de rangement. Il est important que cette cloison reste fermée tant que le client se trouve dans la cabine. Il ne doit à aucun moment avoir la possibilité de jeter un coup d’œil en coulisses.

En règle générale, tout le matériel nécessaire pour le soin doit être élégamment préparé sur un plateau. C’est une approche largement adoptée dans les spas en Asie, où la présentation du plateau prépare le client au soin : il sait que tout a été prévu et se sent immédiatement en de bonnes mains.

Quels éléments sont encore nécessaires dans une cabine ? En vérité, rien d’autre. Hormis le strict minimum pour que le client puisse se changer, si vous ne disposez pas de vestiaires, une console où il pourra déposer ses affaires, voire un petit fauteuil de repos.

Plus votre cabine sera sécurisante et accueillante, plus votre client sera détendu. Un élément d’autant plus appréciable que c’est là, au moment du soin, qu’il se rendra compte de votre professionnalisme, de votre savoir-faire et de la qualité de vos produits.

