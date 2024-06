Des fibres de cuivre pour le brossage à sec

La tradition ayurvédique et la médecine chinoise traditionnelle ont popularisé le brossage à sec du corps. Il est réputé activer la circulation sanguine, drainer la lymphe, éliminer les cellules mortes, agir sur la cellulite et la peau d’orange, mais aussi détoxifier l’organisme des métaux lourds, des pesticides et des toxines.

Cette nouvelle brosse, qui combine 4,5 rangées de poils ioniques au cuivre et 2 rangées en poils de sanglier, renouvelle le genre. Car les poils ioniques au cuivre auraient une action oxydante : le contact du cuivre libérerait des ions négatifs qui renforcent la protection contre les radicaux libres. La brosse aurait ainsi une action anti-âge.

Rééquilibrage énergétique

Les affirmations des créateurs vont plus loin : en rechargeant le corps en ions négatifs, les fibres de cuivre stimuleraient le rééquilibrage énergétique, réduiraient l’inflammation et le niveau d’acidité de l’organisme. Résultat : le brossage permettrait une meilleure stimulation de la peau, tout en renforçant les défenses immunitaires.

Le brossage peut être effectué plusieurs fois par semaine, de préférence le matin pour un effet coup de fouet avant de commencer la journée. Pour en renforcer l’efficacité, il est conseillé de porter une attention particulière aux zones où la circulation sanguine a tendance à stagner, comme les cuisses, les fesses et l’abdomen.

À peine lancée, la brosse a connu un succès foudroyant : elle a été épuisée en 24 heures sur le site de la marque, qui vient d’ouvrir des précommandes pour répondre à la demande…

Copperskin Beauty, brosse ionique énergisante, 49,90 euros sur le site de la marque.