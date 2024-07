Conseils d’été : un maquillage qui résiste à la chaleur

#1 – Une peau soignée



Rien ne remplacera jamais un épiderme sain éclatant de santé. Tout réside donc dans la préparation de la peau avant même de penser au maquillage. Partez toujours d’une peau parfaitement nettoyée, où il ne subsiste aucun maquillage résiduel.

Quel que soit le moment où vous démarrez le maquillage, l’étape nettoyage est un must absolu. L’exposition à la poussière et aux bactéries, sur fond de transpiration affecte à la fois la luminosité du teint et son hydratation. Conseillez à votre cliente d’exfolier son visage (lèvres comprises) deux fois par semaine l’aidera à mieux faire adhérer son maquillage.

La crème hydratante appliquée à la fin du nettoyage de peau agit sur la façon dont les fards reposeront sur la peau et comment ils refléteront la lumière. Choisissez donc une formule adaptée au type de peau pour que celle-ci reste rosée et lumineuse.

Attention aux peaux grasses, dont il faut contrôler la production de sébum : choisissez plutôt un gel léger pour éviter des brillances au cours de la journée. Et attendez que le tout soit bien absorbé par l’épiderme avant de commencer à maquiller.

Et assurez-vous de ne pas utiliser de produits desséchants. Car, dans ce cas, l’épiderme cherchera tout naturellement à consommer l’eau contenue dans les produits de make-up… et ce dernier ne tiendra pas. De même, évitez l’huile, qui aura tendance à faire disparaitre rapidement vos efforts de make-up artist.

#2 – Le primer

Les primers sont destinés à faire tenir le maquillage. La plupart sont à base de silicone. C’est un avantage, car le primer peut améliorer une texture un peu irrégulière, flouter les ridules et les pores dilatés. Mais certaines formulations en contiennent un peu trop, ce qui crée une barrière trop importante entre la peau et le maquillage. Et ce dernier sera moins stable.

Dans l’ensemble, les bases de teint sont efficaces. Astuce : vous avez la possibilité d’utiliser une base correctrice de couleur pour neutraliser des rougeurs et ainsi éviter d’utiliser trop de fond de teint. Si vous désirez éviter le silicone, vous pouvez recourir à un spray fixateur à vaporiser avant l’application du fond de teint, puis une fois le maquillage terminé.

#3 – Le fixateur

Un fixateur longue tenue permet de transformer n’importe quel produit de make-up en waterproof. Et ce n’est pas sa seule utilisation. Vous pouvez ajouter une goutte de fixateur au fard à paupière pour le transformer en eye-liner gel intense. Vous pouvez aussi le mélanger directement à un fond de teint pour en augmenter la tenue.

#4 – Le fond de teint

Pour ne pas voir le fond de teint s’effacer sous la pluie, optez pour un fini mat, qui contient une bonne quantité de pigment, avec un effet plus couvrant et plus de tenue.

#5 – Blush et poudre bronzante

Pour éviter que l’intensité de la couleur ne s’atténue, n’hésitez pas à superposer des formules liquides et en poudre. Pour la poudre bronzante, utilisez un pinceau kabuki en effectuant de larges cercles sur le visage.

#6 – Faites parler la poudre

Les poudres libres translucides produisent un bel effet ratifiant sur la peau et fixent le maquillage. Copiez l’astuce des grands maquilleurs en appliquant une couche fine sur le visage, puis, au bout de quelques minutes, balayez l’excès avec un pinceau plus gros.

#7 – Les yeux

Le maquillage des yeux est très vulnérable à la sueur et aux larmes. Assurez vous d’utiliser des produits waterproof pour éviter les bavures et les coulures. Pour fixer votre eyeliner, recouvrez le de fard à paupières.

Appliqués au pinceau, les gels et crèmes pour sourcils résistent à l’humidité, car ils contiennent plus de pigments que de cire. Pour une routine de mascara anti-transpiration, appliquez une base pour les cils, puis un mascara standard et, enfin, un mascara waterproof.

#8 – Les lèvres

Un rouge à lèvre mat colore les lèvres de façon durable, mais la meilleure solution reste les rouges liquides longue durée anti-transfert sans dessécher les lèvres.

Une dernière pulvérisation de fixateur pour la route, et votre cliente peut danser jusqu’au bout de la nuit ! Petite astuce de professionnelle : conseillez-lui d’acheter un petit spray format voyage dans lequel elle versera un peu de fixateur. Elle aura ainsi sur elle de quoi rafraichir son maquillage et hydrater sa peau.

Sans oublier, bien sûr, d’emporter quelques indispensables, comme une poudre compacte avec un pinceau, un mascara format voyage, du rouge à lèvres et un correcteur. Bref, une petite trousse d’urgence pour réparer les dégâts éventuels. Encore mieux : proposez-la à la vente !