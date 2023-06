Cavitation esthétique : tout savoir sur cette technologie révolutionnaire

La cavitation esthétique est désormais reconnue comme une méthode efficace pour traiter divers problèmes de peau, exclusivement liés à l’excès de graisse corporelle. Elle propose des soins non invasifs et ciblés.

Comment ça marche ? Cette technologie repose sur un phénomène complexe mais passionnant qui se produit dans les liquides. Pour le comprendre, observez l’ébullition de l’eau. Vous voyez des bulles se former et remonter à la surface, parce que l’eau se transforme en vapeur sous l’effet de la chaleur.

La cavitation, c’est un peu similaire, sauf qu’elle n’a pas besoin de chaleur. Elle se produit quand la pression d’un liquide chute brusquement. Des bulles de vapeur peuvent se former subitement, c’est ce qu’on appelle… la cavitation.

Ces bulles ne sont pas stables, elles finissent par s’effondrer, ou «imploser», et c’est là que les choses deviennent intéressantes. L’implosion de la bulle crée une onde de choc qui peut être très puissante, au point d’endommager parfois le métal d’une turbine ou d’une hélice…

Comment fonctionne la cavitation esthétique ?

Revenons maintenant à l’esthétique. Bien que le principe soit le même que dans l’industrie, l’utilisation de la cavitation y est heureusement bien plus douce et adaptée au corps humain ! Ainsi, quand une machine émet des ultrasons à basse fréquence, ces derniers vont pénétrer dans les tissus sous-cutanés et créer des variations de pression dans le liquide entre les cellules graisseuses, générant des microbulles qui vont grossir jusqu’à imploser.

Cette implosion va libérer de l’énergie qui va «casser» les cellules graisseuses et libérer la graisse à l’intérieur. Cette graisse est ensuite éliminée naturellement par le système lymphatique et l’organisme. La cavitation esthétique permet ainsi de réduire la cellulite et les dépôts de graisse localisés.

Un soin par cavitation commence par l’application d’un gel conducteur sur la zone à traiter. L’applicateur est ensuite déplacé doucement, sans pression sur de petites zones. La durée et la fréquence des séances de traitement par cavitation dépendent de la taille de la zone à traiter et de la quantité de graisse à éliminer. En général, elles durent entre 20 à 60 minutes, et peuvent être espacées tous les 2 jours.

Avantages et effets de ce soin esthétique

C’est une technologie qui apporte de nombreux avantages comme celle d’aller jusqu’à 4 cm de profondeur et donc de travailler une grande partie du tissu adipeux. Elle permet de travailler l’effet cellulaire (peau d’orange), mais aussi les amas graisseux localisés. Elle peut être utilisée avec d’autres appareils comme le palper rouler, la radiofréquence ou la pressothérapie.

Il peut y avoir des effets secondaires, comme des rougeurs et un inconfort dans la zone traitée. Ces symptômes sont généralement temporaires et s’estompent peu de temps après le soin. Le bourdonnement de la machine peut être aussi désagréable. Enfin, il existe des contre-indications, notamment pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont un implant électrique.

Choisir son appareil de cavitation esthétique

Les premiers usages de la cavitation en esthétique datent des années 2005 en France. Au début, les appareils étaient principalement utilisés dans les cliniques médicales et les spas haut de gamme. Ces machines étaient volumineuses et coûteuses, limitant leur accessibilité. Depuis, la technologie a évolué.

Aujourd’hui, on trouve de nombreux modèles, des appareils portables aux machines professionnelles de salon. Ils varient en termes de fréquence des ondes ultrasoniques, de puissance et de fonctionnalités supplémentaires.

Les appareils portables

Ils sont plus petits et plus légers, ce qui les rend faciles à utiliser et à transporter. Ils sont parfaits pour une utilisation à domicile ou pour les professionnels qui offrent des services à domicile. Ils peuvent aussi être moins puissants et moins fiables sur le long terme.

Les machines professionnelles de salon

Ces appareils sont plus robustes et potentiellement plus puissants. Ils peuvent traiter une plus grande surface en moins de temps. Certains d’entre eux offrent aussi des fonctionnalités supplémentaires, telles que la radiofréquence et l’électroporation, qui peuvent améliorer les résultats d’une séance.

Comment juger de la puissance de sa machine ?

Il n’est pas évident de juger de la puissance d’une machine, dans la mesure où c’est la fréquence utilisée, et non la puissance, qui détermine la profondeur à laquelle on peut traiter les dépôts de graisse. La meilleure façon de choisir un appareil est donc de vérifier que l’appareil produise bien un bourdonnement, ce qui confirme qu’il génère bien les bonnes fréquences.