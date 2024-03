Accessoires : comment tirer le meilleur parti de votre soin visage

Rien de tel qu’un soin visage – et d’un massage facial adapté – pour réveiller le teint et donner l’apparence d’une peau plus jeune et en bonne santé. Certes, certaines manœuvres améliorent la circulation sanguine, car vous obtenez de bons résultats avec vos seules mains. Mais pourquoi se priver d’accessoires qui pourraient faire passer vos massages faciaux au niveau supérieur ? Nous avons référencé ici des accessoires efficaces et faciles d’utilisation pour les esthéticiennes qui sont prêtes à explorer de nouvelles façons d’améliorer leurs soin.

Le rouleau de jade

Jadis utilisés uniquement en Asie, ces rouleaux sont devenus des incontournables en Occident. Ils ne sont d’ailleurs pas forcément en jade : ils peuvent être fabriqués en quartz rose, en sodalite, voire en acier poli. Leur utilisation sur le visage est censé favoriser le drainage lymphatique et réduire les gonflements. Utilisé après les soins manuels et préalablement refroidi, le rouleau peut aussi apaiser la peau et la rafraîchir.

Le Gua Sha

Là encore, l’usage du Gua Sha favoriserait le drainage lymphatique. Jadis fabriqué en corne, il était utilisé dans la Chine ancienne pour gratter la peau et faire ressortir les rougeurs. Sa fonction était de «réparer» la peau. Aujourd’hui, la plupart des praticiens l’utilisent en effleurages doux pour créer un effet liftant.

Les ventouses

Une autre tradition chinoise : les ventouses, qui créent un effet de vide sur la peau et soulagent les tensions musculaires. La méthode vise à stimuler la production de collagène et d’élastine. Maniées avec légèreté, ces ventouses ne marquent pas la peau, contrairement au cupping pratiqué sur le corps.

Des boules de verres

Ces boules en verre ne sont pas utilisées directement en massage : elles permettent de «finir» un soin visage pour lisser la peau. Mais il est possibles de les utiliser, chauffées ou refroidies, en utilisant des techniques de massage. La chaleur sert à dilater et ouvrir les pores, à favoriser la circulation sanguine et à soulager les tensions musculaires.

Vous pouvez aussi utiliser des tampons aux herbes – comme le panera luira thaïlandais – pour masser «à chaud» le visage, puis rafraîchir la peau avec des passages de rouleaux passés au réfrigérateur. Le froid permet d’apaiser les inflammations et le choc thermique ainsi provoqué donne un coup d’éclat au teint.

Les brosses nettoyantes

La cosmétique instrumentale permet d’effectuer un nettoyage en profondeur. Ces brosses se présentent sous diverses formes, avec des fibres naturelles ou synthétiques, ou encore des poils en silicone anti-bactérien. Notre préférence va aux brosses électroniques, qui permettent une exfoliation plus ronde qu’un gommage manuel.

Trouvez l’outil qui vous convient…

… et qui convient aussi à votre cliente ! Le Gua Shia, par exemple, n’est pas recommandé aux personnes sujettes aux ecchymoses, avec une peau ultra-sensible. Evitez d’utiliser des ventouses sur une peau irritée ou qui présente des éruptions cutanées ou des plaies. Et oubliez la brosse sur une cliente souffrant d’acné.

Avoir recours à ces accessoires ciblés vous permet de proposer des soins haut de gamme. D’autant que vous pouvez en proposer l’achat à vos clientes, pour qu’elles puissent retrouver à domicile les résultats de votre soin. Les Gua Shia, les rouleaux de jade et les brosses sont aussi des produits faciles à revendre.

Enfin, dernier détail, mais qui a son importance : en utilisant ces outils, votre équipe se fatiguera moins et épargnera ses mains. Cela vaut largement la peine de les intégrer dans vos protocoles visage !

