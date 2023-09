Sephora et Zalando mettent fin à leur partenariat

Le partenariat, initié en juin 2021 entre Sephora et Zalando, a été introduit en Allemagne avant d’être étendu à l’Italie l’année suivante. Ce dispositif prévoyait un déploiement à l’échelle européenne. Il a ainsi offert à Sephora l’opportunité de proposer une sélection de 300 marques sur la plateforme allemande.

La finalité était double : permettre à Sephora de booster sa visibilité en ligne et toucher une clientèle mode, tout en offrant à Zalando l’occasion d’affirmer sa présence sur le segment porteur de la beauté. En 2021, la chaîne de parfumerie du groupe LVMH cherchait à s’approprier des parts de marché du groupe Douglas (Nocibé en France). Malgré sa forte présence en France et aux États-Unis, elle accusait un maillage européen moins dense que son homologue allemand.

Recentrage sur « nos propres réseaux de distribution»

Las ! Après deux années de projet pilote, la collaboration entre Sephora et Zalando s’achève. Selon un porte-parole de Sephora, cette décision a été prise d’un commun accord, dans un esprit amical. «Dans le contexte d’activité extrêmement dynamique que nous connaissons dans la zone EME, nous avons pris la décision de recentrer nos efforts et nos ressources sur notre cœur de métier et nos propres réseaux de distribution», explique-t-il dans un communiqué repris par WWD.

Un représentant de Sephora a précisé au site d’information américain que l’entreprise souhaitait se concentrer davantage sur son activité principale et ses canaux directs. Parallèlement, Zalando a fait savoir qu’elle misait désormais sur des collaborations directes avec des marques de beauté en Allemagne et en Italie.

