Marionnaud accélère le déploiement de son nouveau concept éco-responsable

C’était il y a un an, en février 2023, l’enseigne de parfumerie avait alors dévoilé son premier magasin éco-conçu et connecté au centre commercial des 4 Temps à La Défense. Son objectif ? Combler son retard sur Sephora en intégrant modernité, digitalisation et éco-conception dans une stratégie omnicanale.

Avec ce concept de magasin «nouvelle génération» de 271 m2, Marionnaud a voulu reprendre la main sur un marché dominé par l’enseigne de beauté du groupe LVMH, en se positionnant à l’avant-garde des tendances actuelles de la beauté sélective. Pour parvenir à son but, la chaîne de parfumerie, propriété du chinois A.S. Watson Group, mise sur l’engagement environnemental, la personnalisation et la digitalisation de l’expérience client, la recette à succès du circuit premium aujourd’hui.

À ce jour, 25 magasins ont été relifftés, notamment à Paris, Toulon, Narbonne et Grenoble, mais l’enseigne de beauté veut accélérer la cadence, en 2024, en doublant dans l’année le nombre de boutiques rénovées. «Ce projet de grande envergure se déploiera progressivement sur l’ensemble du territoire : en Ile-de-France puis à Mulhouse, Angoulins, Echirolles ou encore Montivilliers», précise la chaîne de parfumerie dans un communiqué.

« Atelier cadeaux » et « fast payement »

Un total de 75 magasins devrait être modernisé cette année, sur les quelques 400 points de vente que compte Marionnaud en France. Côté personnalisation, on y retrouvera les mêmes services qu’à La Défense : un flash make-up et un partenariat avec Ioma x Skin Système Personnalized, pour les diagnostics de peau et des crèmes sur mesure.

Deux nouveautés : l’«atelier cadeaux», permettant aux clients de choisir leur emballage et de personnaliser le ruban, ainsi qu’un nouveau service, le «fast payement», pour faciliter l’encaissement partout ou la commande de produits via des tablettes numériques.

On notera enfin la version éco-conçue du mobilier, avec des réducteurs de consommation d’eau, et, pour réduire l’empreinte environnementale des boutiques, la mise en place de LED et une extinction des éclairages et écrans une demi-heure après la fermeture (rallumés dans le même timing avant la réouverture du matin).

