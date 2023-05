Le groupe Bogart annonce une progression de son activité retail

Au premier trimestre 2023, le groupe français Bogart affiche une hausse de 17,2% de son chiffre d’affaires. Son activité retail (April), en cours de restructuration, progresse aussi, de 15,4%.

«Le début d’exercice 2023 a démarré dans de bonnes conditions sur les deux activités du groupe», annonce la société contrôlée par la famille Konckier dans un communiqué. Son chiffre d’affaires total atteint 64,8 millions d’euros, en croissance de 17,2%, par rapport à la même période de 2022.

Dans le détail, ses activités fragrances progressent de 24,5%, à 13,2 millions d’euros, tirées par les ventes notamment de la ligne Silver Scent (parfums Jacques Bogart), en Amérique du Nord et du Sud. Le pôle cosmétiques est «également en croissance sur toutes ses lignes Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal et April», ajoute Bogart.

Baisse de la rentabilité du réseau April

L’activité retail enregistre, quant à elle, une hausse de 15,4% à 51,6 millions d’euros, si l’on intègre le rachat du réseau de parfumeries Fann début 2022, et +9,3%, à périmètre et change constants. Reste une inconnue : sa rentabilité, non précisée par Bogart pour le 1er trimestre.

L’an dernier, le groupe familial avait admis une baisse de la rentabilité de son réseau de magasins en France. Fin janvier 2022, il avait annoncé la fermeture en France de 17 de ses magasins sous enseigne April, sur un total de 67 points de vente, entraînant, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), la suppression d’une cinquantaine de postes. Ce plan de fermetures des magasins sera finalisé avant la fin du 1er semestre 2023, a-t-il précisé en avril.