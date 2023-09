Les révolutions technologiques de la beauté : rendez-vous le 28 septembre

Une cinquantaine d’entreprises sont attendues à Paris le jeudi 28 septembre pour la rencontre du Cosmetopôle Centre-Ile-de-France, qui regroupe 800 entreprises. Organisée par l’association professionnelle Cosmed, cette journée de conférences mettra en avant des initiatives industrielles de la région autour des nouvelles technologies.

«Le but de ces journées et rencontres en Cosmetopôle est d’informer et d’accompagner les entreprises dans leur développement économique, tout en facilitant la mise en réseau et l’émergence de nouveaux partenariats ou de nouvelles opportunités d’affaires», souligne un communiqué de Cosmed, qui revendique un millier d’entreprises adhérentes (marques propres, façonniers, fournisseurs d’ingrédients, laboratoires d’expertise et de tests, consultant, formation, etc.).

Au programme, l’évolution technologique du marché de la beauté, les applications mobiles, en boutique ou en institut de beauté, les biotechnologies en cosmétique et leur impact environnemental, ou encore l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les formulations et les démarches qualité.

Le 28 septembre, au Hyatt Regency Paris Étoile – 3 place du Général Koenig – 75017 Paris. Pour en savoir plus, ICI