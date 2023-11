La chaîne britannique Lush va ouvrir son premier salon de coiffure

La marque de cosmétiques, qui mise sur un marketing sensoriel et des cosmétiques faits main à base de produits naturels, va proposer une gamme de services capillaires dans un nouveau concept de salon de coiffure appelé à se développer. Le premier verra le jour dans quelques jours à Brighton, une station balnéaire située dans le sud de l’Angleterre.

Elle proposera une gamme de services capillaires à des prix compris entre 55 £ et 80 £ (entre 60 et 92 euros), avec, notamment, «des teintures capillaires au henné naturel, sans produits chimiques», rapporte le journal The Times. L’entreprise britannique prévoit aussi de recycler 100% des déchets de ses salons.

Fondée en 1995, Lush exploite aujourd’hui 855 magasins dans 48 pays et 8 spas au Royaume-Uni. En février 2024, un neuvième spa devrait ouvrir ses portes dans son magasin de Glasgow, puis un dixième, au printemps prochain, dans le nouveau magasin de Covent Garden, à Londres.