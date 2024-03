Cosmétiques : The Body Shop dépose le bilan en France

L’enseigne britannique est en pleine restructuration. Après avoir lancé, le mois dernier, une procédure d’insolvabilité pour ses opérations au Royaume-Uni, la chaîne a conclu un accord avec un family office international pour la cession d’une partie de ses activités en Europe et en Asie.

À la suite de ces décisions, l’inquiétude montait dans l’Hexagone. Hugues Laurençon et Andrew Mccrea, qui co-dirigeaient The Body Shop France, ont démissionné. Nommé par le fonds d’investissement allemand Aurelius, propriétaire de The Body Shop International Limited, Martin Rivers a été désigné comme leur successeur. Un tournant important pour l’entreprise.

Décision du tribunal début avril

Selon les informations de LSA, le nouveau dirigeant de la filiale française aurait déposé le bilan le 19 mars, plaçant la société en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris. Une première audience auprès du tribunal de commerce de Paris devrait se tenir au début du mois d’avril, poursuit le magazine spécialisé.

La filiale française emploie environ 260 salariés et détient un parc de 66 magasins. Elle exploite aussi sept boutiques via six franchisés. Certains gérants ont vu leur chiffre d’affaires quotidien moyen chuter de 1 000 euros à seulement 80 euros, indique LSA. Leurs approvisionnements ont été interrompus et le site Web de la marque est en maintenance.

