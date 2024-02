The Body Shop vend une partie de ses activités en Europe et en Asie

L’enseigne britannique The Body Shop a conclu un accord de vente de ses activités en Europe continentale et en Asie, représentant 14% de son chiffre d’affaires mondial, indique le site d’information RetailWeek. L’opération conclue avec «un family office international» devrait comprendre des opérations physiques et numériques.

«La vente annoncée constitue une nouvelle étape décisive vers la mise en œuvre d’une stratégie de redressement solide pour The Body Shop, soutenue par une structure adéquate. L’ambition est de créer une marque de beauté moderne et dynamique, pertinente pour les clients et capable d’être compétitive sur le long terme», a déclaré la marque à RetailWeek.

Racheté pour un quart de sa valeur

Cet accord fait suite à une série de changements intervenus chez le détaillant spécialisé dans les produits de beauté après son rachat par Aurelius. The Body Shop, vendu en 2017 par L’Oréal au groupe brésilien Natura Cosméticos pour 1 milliard d’euros, a été rachetée par le fonds d’investissement allemand pour un quart de cette somme (238 millions d’euros).

Fondée en 1976 à Brighton, au sud du Royaume-Uni, l’enseigne était, au moment de son rachat, présente sur 89 marchés dans le monde, avec plus de 900 magasins en propre et 1 600 magasins franchisés, vendant des produits pour le bain et le corps à base d’ingrédients naturels, des soins de la peau ou les cheveux, des parfums et du maquillage. Elle employait environ 7 000 personnes.

LIRE AUSSI : Le fonds Aurelius acquiert The Body Shop avec une décote importante