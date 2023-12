Zara lance une collection de «maquillage pour cheveux»

Les ventes de capillaires ont le vent en poupe et l’enseigne espagnole entend bien en profiter. «C’est le début d’une série de produits que nous allons proposer, et qui seront abandonnés l’année prochaine. Un teaser, quelque chose que nous pensions faire pour les vacances comme idée de cadeau amusante et pour entrer dans la période des fêtes», explique le coiffeur Guido Palau, citée par WWD.

«Zara Hair» a été lancé le 30 novembre et ses produits sont les premiers d’une longue série, assure le hair stylist. Le coffret comprend un gel doré, un spray pailleté doré, une épingle à cheveux dorée et un peigne doré qui coûtera 49,90 dollars en magasin et en ligne (autour de 46 euros).



Kaia Gerber, égérie de Zara Hair

Ce n’est pas la première fois que le groupe espagnol fait une incursion dans l’univers de la beauté. Après avoir proposé une gamme de maquillage en 2021, il a fait appel à Jo Malone pour créer une collection de parfums sous sa deuxième marque, Jo Love.

«C’est une période folle en matière de beauté – il n’y a pas de règles quand on va sur les réseaux sociaux. Vous avez tout représenté, des idées de beauté et de coiffure extrêmes aux idées simples et naturelles. Je suis dans cette industrie depuis longtemps, et celle-ci est la plus démocratique, ce qui est fantastique», se réjouit Guido Palau. Et pour cette toute première campagne Zara Hair, le coiffeur britannique a fait appel au mannequin Kaia Gerber, la fille du mannequin Cindy Crawford.

