Un ancien dirigeant de Maison du Monde à la tête de Bleu Libellule

Deux semaines après l’annonce soudaine du départ des fondateurs du distributeur de produits professionnels capillaires et esthétiques Bleu Libellule, Caroline et Jean-Philippe Wincker, on connaît désormais le nom du nouveau directeur général.

Dans un court message posté sur Linkedin, Yohann Catherine officialise sa nomination, visiblement effective depuis plusieurs mois, à la tête du distributeur, détenu à 100% par le groupe de coiffure Provalliance (racheté par le fonds d’investissement belge Core Equity Holdings en 2021).

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai rejoint l’enseigne Bleu Libellule (Groupe Provalliance) depuis quelques mois en tant que directeur général», peut-on lire dans ce message posté le 2 janvier. «Ces premiers mois m’ont permis de rencontrer les équipes de nos 250 magasins (France, Dom-Tom, Luxembourg, Italie) avec notamment notre réseau de partenaires franchisés», poursuit Yohann Catherine.

Une sanction pour délit d’initié

Ancien de Maison du Monde, il occupait, dans cette enseigne de distribution, d’ameublement et de décoration, qu’il a quittée en juin 2023, le poste de directeur des opérations de la chaîne de magasins. Il était également membre du comité exécutif restreint.

Son départ s’est toutefois déroulé dans des circonstances controversées. En novembre dernier, il a écopé de 80 000 euros d’amende de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse. Il lui a été reproché d’avoir, en 2019, «divulgué deux informations privilégiées» et «recommandé une opération d’initié sur la base de l’une des informations privilégiées» à un ex-DAF de la société.

