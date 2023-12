Les fondateurs du groupe Bleu Libellule annoncent leur départ

À la tête de CSP depuis 27 ans, Caroline et Jean Philippe Wincker quittent leur fauteuil. Ils ont annoncé leur démission dans un message interne adressé «à l’attention de tous leurs partenaires», que Profession bien-être a pu consulter.

«Aujourd’hui, nous quittons la présidence de CSP. Nous tournons la page d’une aventure professionnelle qui nous a portés, fait vibrer, et souvent mis au défi. Un parcours sans détour dans lequel nos convictions ont toujours été un moteur de performance», peut-on lire dans ce court message, qui ne précise pas les raisons de ce départ.

«Nous nous consacrerons désormais à l’écriture d’un nouveau chapitre important auprès de notre famille», ajoutent ses auteurs, après avoir fait de Bleu Libellule, détenu aujourd’hui à 51% par le groupe de coiffure Provalliance, l’un des fleurons du retail beauté BtoB dans l’Hexagone.

Plus de 15 000 références et 248 boutiques

En 2023, le distributeur propose plus de 15 000 références et dispose d’un parc de 248 boutiques, dont une soixantaine en franchise, pour un chiffre d’affaires qui avoisine désormais les 200 millions d’euros, dont 80% proviennent des seuls produits capillaires. Les lancements se sont d’ailleurs enchaînés depuis la sortie de la crise sanitaire : K18 (soin capillaire), WeDO (soin capillaire éco-éthique), Pure7 (coloration avec 94% d’ingrédients d’origine naturelle)…

L’internationalisation de l’enseigne s’est aussi accélérée avec, notamment, une implantation en Italie, au coeur de Milan. Et pour accompagner son développement, Bleu Libellule a dû moderniser sa plateforme logistique, implantée dans le Gard, à Gallargues-le-Monteux. «Nous devons être capable de servir les coiffeurs le plus rapidement possible, pour qu’ils puissent travailler eux-mêmes en stock tendu», soulignait l’an dernier Caroline Wincker, dans une interview à Profession bien-être.

Autre initiative : afin de renforcer ses liens avec les professionnels, la filiale de Provalliance a inauguré un nouveau concept de boutiques, qui leur permet d’échanger, de tester des produits et de partager leurs best practices. Depuis deux ans, cinq espaces «hub» ont ainsi vu le jour, à Paris, Montpellier, Metz, Lyon et Marseille.

Dix points de vente supplémentaires pour NYX

Mais Caroline et Jean Philippe Wincker ont su aussi capitaliser sur leur expertise pour séduire le grand public, une démarche plutôt rare pour un distributeur de produits professionnels. «C’est une manière de défendre la coiffure, parce que les clients particuliers de Bleu Libellule ont ainsi conscience de la technicité des coiffeurs et de leur qualité professionnelle», expliquait Jean Philippe Wincker, en 2022.

Cette même année, le groupe CSP se rapprochait de L’Oréal pour prendre en charge le développement du réseau français des boutiques NYX, la marque américaine de maquillage. L’objectif était d’en ouvrir cinq nouvelles par an. Pari réussi : le parc est passé de 19 à 29 points de vente en moins de deux ans. Il devrait en comporter 32 d’ici à fin juin 2024.