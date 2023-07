Rentabilité d’un salon de coiffure : soulevez le capot !

Il est parfois étonnant de voir la rentabilité d’un salon de coiffure s’effondrer, alors que son chiffre d’affaires reste élevé. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette contradiction apparente? Examinons de plus près trois des principales causes : des prix de vente insuffisants, un sous-emploi du personnel et un manque de services à forte marge.

Des prix de vente inférieurs aux coûts

La détermination du prix de vente de vos services est essentielle pour assurer vos bénéfices. Ce prix doit couvrir vos coûts de production, également appelés coûts de revient, qui incluent les produits utilisés, le salaire de vos employés, l’électricité, etc. Si vos prix de vente sont inférieurs à ces coûts, chaque service que vous fournirez entraîneront une perte.

Prenons l’exemple d’un salon de coiffure qui propose une coloration à 30 euros, alors que les produits coûtent 15 euros, le salaire de l’employé pour l’heure de travail est de 10 euros, et les autres coûts s’élèvent à 10 euros. Après calcul, ce salon perd 5 euros à chaque coloration réalisée…

Pour éviter cette situation, vous devez connaître précisément vos coûts de production et fixer vos prix en conséquence. Si une augmentation des prix n’est pas envisageable, vous pourriez chercher à réduire vos coûts, par exemple en négociant des prix plus avantageux avec vos fournisseurs ou en améliorant l’efficacité de votre personnel.

Un manque d’activité productive

La gestion de vos employés a aussi un impact significatif sur la rentabilité de votre salon. Si votre personnel n’est pas suffisamment occupé, vous payez des salaires sans obtenir un rendement suffisant en termes de services fournis.

Imaginez un salon où les coiffeurs passent la moitié de leur temps à attendre des clients. Même si le salon réalise un chiffre d’affaires élevé lors des heures de pointe, il perd de l’argent pendant les heures creuses où le personnel est payé sans travailler.

Pour éviter ce problème, vous pourriez envisager de réorganiser les horaires de travail de votre personnel pour qu’ils correspondent mieux aux périodes d’affluence. Une autre solution serait de former votre personnel à proposer des services complémentaires pendant les temps creux, comme des soins capillaires ou des consultations de style.

Une offre de services à faible marge

La structure de votre offre de services peut aussi affecter les bénéfices générés par votre salon de coiffure. Si vous vous concentrez principalement sur des services à faible marge, vous risquez de manquer des opportunités de profit.

Prenons l’exemple d’un salon qui réalise principalement des coupes de cheveux, alors qu’il pourrait proposer des services plus lucratifs comme des colorations ou des soins capillaires haut de gamme. Ce salon manque une occasion d’augmenter sa rentabilité, même s’il a un chiffre d’affaires élevé.

Pour corriger ce problème, vous pourriez analyser votre offre de services et identifier les prestations à forte marge à mettre plus en avant. Dans ces conditions, investir dans une formation supplémentaire pour votre personnel ou dans de nouveaux produits ne serait pas inutile, car les bénéfices potentiels en vaudront souvent la peine.