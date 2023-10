Remise des Trophées de la Haute coiffure française le 22 octobre

Tous les dossiers devaient être déposés avant le 1er septembre. Au total, 106 participants, venant de 28 pays, et 256 collections sont en lice, a annoncé à Profession bien-être Pascal Bizolon, le président Monde de la Haute coiffure française, lors du salon MCB.

Le Trophée de la Haute coiffure française est un événement renommé dans le monde de la coiffure. Sa onzième édition marque donc une reprise très attendue par la profession, après trois année d’interruption, en raison du Covid, la précédente ayant eu lieu en 2019.

Désignation d’un « grand vainqueur »

Avec, cette année, une particularité : le 22 octobre, à 10h30, les personnes qui ne sont pas membres de la HCF pourront assister au show artistique, sur la scène des Folies Bergères à Paris, avant la remise des prix. Six catégories ont été retenues : Femme, Homme, Avant/Après, Avant-garde, Jeunes talents et Équipe (création collective d’une collection).

Enfin, un «grand vainqueur» sera désigné parmi les six gagnants par les douze membres de l’équipe de création de la Haute coiffure de France, dirigée par Christophe Gaillet. Il deviendra ainsi, lors du prochain show de la HCF en 2024, l’assistant du très créatif Emmanuel Esteban, également membre de cette équipe. Et bien sûr, il ne détiendra ce trophée que pendant un an, car ce Trophée sera remis en jeu chaque année…

LIRE AUSSI : Pascal Bizolon (HCF) : « J’ai accepté de reprendre un Titanic »