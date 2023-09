MCB 2023 : les lauréats des « Awards de l’innovation »

En publiant vendredi dernier nos coups de coeur, nous pensions arriver à un meilleur score : 3 sur 9… Mais le jury des «Awards de l’Innovation», organisé par le MCB en partenariat avec le magazine L’Eclaireur, en a décidé autrement. Voici donc les lauréats de cette édition 2023, catégorie par catégorie.

Catégorie soin : Lissa Ô curl de Divisco

La boucle à la portée de tous, sans abîmer les cheveux. L’innovation était de taille, et devrait satisfaire toutes vos clientes décolorées, qui constituent environ 80% de la clientèle. Préserver la fibre capillaire tout en suivant la mode – on l’aura compris, la boucle est de nouveau tendance ! – n’était pas une mince affaire. Le procédé breveté par Divisco est une alternative naturelle et sans danger pour créer des boucles de façon durable.

Lissa-Ô curl est le premier «plex» de formulation naturelle: il utilise un bio polymère (exotéine 100% naturelle, jus d’orange et sucre) à mémoire de forme. Cette innovation permet de multiplier le chiffre d’affaires des professionnels sans avoir besoin d’augmenter les prix, selon son concepteur.

Elle est compatible avec tous les autres services et réalisée le même jour que les mèches ou la coloration. Elle renforce aussi l’expertise des coiffeurs face à la demande émergente de boucles.

Catégorie shampoing : HairArboree

Ce soin lavant saisonnier est un produit multifonctions, qui lave et conditionne les cheveux texturés. La composition de ce produit formulé sur le principe de la cosmétique adaptative varie selon le type capillaire et l’environnement climatique du consommateur.

Son format en stick permet d’appliquer le produit solide directement la racine. C’est le premier shampoing dont la composition évolue selon les facteurs climatique et le type capillaire du consommateur. Bref, un concept quasi-personnalisé et un gain de temps lors du lavage des cheveux.

Catégorie coloration : Granakin

Positionnée comme une marque spécialisée dans la coloration végétale, Grenadin propose une gamme très technique, contenant 100% de poudre de plantes tinctoriale et un ingrédient star : la grenade.

Il s’agit d’une approche colorielle saine, durable et gainante pour les cheveux qui répond aux demandes d’une nouvelle communauté de consommateurs, celle des adeptes des produits naturels, notamment la génération des millennials, prêts à adopter un comportement plus vertueux et éthique, même en matière de soin.

Catégorie corps et visage : Sérum Repair Mode de OPI

Le problème des ongles abîmés, cassés ou cassants concerne une grande majorité de la population. Pourtant, il n’existait sur le marché que des produits traitant la surface, sans apporter une vraie réparation. Après cinq années de recherche, OPI met sur le marché ce sérum vegan, qui promet à la fois une réparation en profondeur de la kératine de l’ongle, mais aussi une protection face aux agressions quotidiennes.

Le sérum s’applique en cure de six jours, à raison de deux applications par jour. Mais il peut aussi servir aussi de booster, à utiliser à domicile en double couche avant une manucure, ou en institut, avec deux couche sur la repousse de l’ongle avant un remplissage.

Mobilier : Maletti

Objectif bien-être ? Avec son poste multifonctions H.U.B, la marque italienne est parvenue à créer la quadrature du cercle. Imaginez un poste de lavage autonome, équipé d’une alimentation électrique, d’un robinet d’eau, d’un système d’évacuation qui répond à toutes les exigences d’un professionnel, et que l’on peut utiliser partout sans installation fixe.

Combiné avec le Steam System, facile à déplacer, c’est une solution qui s’adapte à n’importe quel fauteuil et permet de proposer un «spa du cheveu», une série de soins cheveux et cuir chevelu, sans aucune contrainte de lieu. Le tout avec un stylisme italien, élégant et intemporel.

Catégorie matériel : le lisseur séchant GHD

Plaques intelligentes, conçues pour maintenir la température de coiffage optimale de la racine à la pointe, zone de séchage automatisée, sorties d’air de précision pour racines : cet outil «2 en 1», qui promet une faible consommation d’énergie et un niveau sonore plus bas qu’un séchoir classique, a séduit le jury.

Malgré le retour actuel de la boucle, cet ingénieux lisseur devrait séduire, non seulement les professionnels, mais aussi le grand public, en particulier les femmes aux cheveux longs et textures qui rêvent de crinières lisses.

Catégorie numérique : le passeport numérique de Sorga Technology

Au départ de cette innovation, trois constats : plus de 50% des marques trichent avec les mesures environnementales, 96% des consommateurs ne croient plus au discours des marques et 32% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit réellement concurrentiel, assure son concepteur.

Ce passeport numérique permet de découvrir tout l’historique du produit en flashant simplement son code barre. L’utilisateur voit instantanément son impact environnemental (transparence sur l’éco-conception, les ingrédients, l’empreinte carbone), l’engagement de la marque (made in France, commerce équitable), la durabilité et la recyclabilité.

Petit plus : l’application, qui donne la possibilité aux salons de coiffure de mieux se former au produit, grâce à des tutoriels vidéo et des conseils.

Catégorie Salons & Instituts/ innovation clientèle : Les hommes ont la classe

C’était le grand favori de l’épreuve, qu’il a remportée haut la main. Ambassadeur Wahl et Planity, consultant pour American Crew, franchiseur, formateur – il forme près de 400 barbiers par an -, Thierry Bordenave fait partie de ces visionnaires qui ont ressuscité la coiffure masculine.

Depuis la création de son premier gentleman store, il ne cesse de peaufiner son concept. Il remporte cette année un award de l’innovation pour sa volonté d’aller plus loin encore dans la relation client. Il s’agit tout simplement de transformer le salon de coiffure traditionnel en véritable lieu de vie, en y ajoutant un bar à vin, un concept store et même un café théâtre. Une vision particulière et séduisante du métier de coiffeur.



Catégorie Salons & Instituts / nouvelle prestation : L’indisciplinée

Certains clients peuvent être très différents des autres : troubles du comportement, polyhandicapé, phobies, troubles sensoriels, neuro-atypie… Autant de segments qui nécessitent une approche plus inclusive de la coiffure. Des segments qui redoutent le regard des autres et qui demandent une prise en charge adaptée.

Avec ce nouveau concept, tout a été conçu pour faciliter la prestation : prise de rendez-vous en ligne, temps de réalisation automatiquement allongé sans surcoût pour le client, possibilité de prévoir une séance à domicile. Le concept, porté par Pauline Migeo, redonne toute s signification au terme «inclusif».

