Innovations/MCB 2023 : les coups de coeur de Profession bien-être

Cette édition du MCB sera-t-elle plus créative que la précédente ? Visiblement, les coiffeurs sont prêts à relever les défis que représentent l’inflation, la hausse des matières premières ou encore les problèmes de recrutement. Voici les quelques pépites que nous avons repérées en matière de concept, de relation client, de techniques ou d’outils.

Pleins feux sur le cuir chevelu

Jamais on n’aura tant parlé de cuir chevelu ! Le massage crânien est revenu sur le devant de la scène, certaines techniques promettant de freiner la chute des cheveux ou d’accélérer leur repousse. La marque Esthétique capillaire, qui a fait son apparition sur le marché cette année, va encore plus loin.

Subtile alliance entre quatre techniques de pointe (haute fréquence, génération d’ions négatifs, Leds rouges et vaporisateur de principes actifs), et des protocoles de digitopression conçus par le masseur Gil Emsallem, cette méthode fait entrer les coiffeurs dans le monde du soin. L’appareil offre aussi, en complément, un «coup d’éclat» visage de 20 minutes en fin de prestation.

Une parfaite expression de la beauté globale, puisque la méthode fonctionne aussi bien en coiffure qu’en esthétique. Dans les deux cas, elle permet de proposer des soins plus haut de gamme, axés sur le soin.

Une expérience client hors du commun

L’approche novatrice de Thierry Bordenave maximise l’expérience client en salon. Le coeur de sa proposition : fusionner plusieurs concepts en un seul espace, organiser la coexistence harmonieuse entre un salon de coiffure homme-barbier, avec un concept store, un bar à vin et un café-théâtre à la programmation diversifiée.

Cette combinaison originale entre beauté/bien-être, débit de boissons et culture doit attirer une clientèle haut de gamme. Une façon, non seulement de créer de nouvelles sources de revenus, mais aussi de rendre le salon incontournable sur le plan local. Bref, de remettre de l’humain au cour du salon.

Plus vite, encore plus vite !

Gagner du temps : une préoccupation majeure pour le coiffeur. GHD France propose un lisseur séchant, garanti sans dommage. L’occasion de simplifier la routine capillaire des femmes en réduisant le nombre d’étapes de coiffage. Sécher et lisser parfaitement en simultané n’avait rien d’évident. Et le pari semble gagné, avec ce premier outil qui combine à la fois l’air chaud et des plaques de coiffage chauffantes pour transformer les cheveux mouillés en cheveux secs et coiffés.

Les deux jeunes fondatrices de LIP, elles, ont misé sur une brosse deux en un, qui combine à la fois le démêlage et le brushing. La brosse simplifie et accélère le processus de coiffage pour les utilisateurs, le tout bien sûr en matières eco-responsables.

Encore plus de rapidité : le lisseur-boucleur vapeur professionnel de L’Oréal promet un coiffage trois fois plus rapide et des cheveux deux fois plus lisses, et, cerise sur le gâteau, 95% de dommages en moins… Le Steampod 4 est un outil haut de gamme pour créer une multitude de styles de coiffure.

Boucler sans danger

Enfin une marque qui pense aux clientes décolorées… Il est impossible de réaliser des permanentes sur ces cheveux sensibilisés sans risquer de casser la fibre. Divisco a trouvé un moyen (breveté) qui permet de boucler le polymère naturel que l’entreprise a inventée, et non plus le cheveu, afin d’obtenir de meilleurs résultats et sans dommage. Cette trouvaille marque la fin des produits de permanentes à froid, inventé il y a 45 ans. C’était la dernière innovation de ce segment de marché. Il était temps !

Du nouveau dans le végétal

On l’aura noté, le végétal a le vent en poupe. Il faut dire que les marques ont fait des efforts… La sortie des Ombrés de Marcapar, deux poudres naturelle, permet aujourd’hui d’obtenir en végétal des résultats qu’on ne croyait possible qu’avec la coloration chimique.

Cette petite révolution permet d’apporter des nuances plus froides ou plus foncées, amener des contrastes, créer des effets méchés plus sombres, uniformiser les chevelures oxydées, corriger les effets indésirables des indigos. Avec cette technique, le coiffeur va pouvoir proposer des couleurs et des coupes personnalisés… Et se démarquer de ses concurrents.

